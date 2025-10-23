Budapestről is sokan mennek a Békemenetre

Rengetegen érkeznek a Békemenetre a főváros különböző részeiből. Újpestről, Újbudáról és a többi kerületből is elindultak.

A temusmessiás idegbe fog jönni… Különvillamossal megyünk

– írta közösségi oldalán Wintermantel Zsolt, a Budapest Műhely önkormányzati szakértője Újpestről jövet. „Végre valami igazán jó hír!” – írta a bejegyzéshez egy hozzászóló.

Van olyan ügy, ahol az újpestiekkel is jó együtt lenni! – vette humorosra a figurát Kubatov Gábor, a Fradi elnöke közösségi oldalán megosztott videójában.

Az újbudai Fidesz is bejelentkezett, hogy jelen vannak a Békemeneten. „Mi már a Margit-híd budai hídfőjénél vagyunk! Ki jön még?” – hirdették.

Belváros-Lipótváros Budapest V. kerülete polgármestere közösségi oldalán szintúgy jelezte, hogy érkezőben vannak. Szentgyörgyvölgyi Péter ezt írta:

Az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapjának előestéjén a belvárosiak közösségével koszorúzó megemlékezéssel tisztelegtünk hőseink előtt. Díszpolgár, Érdemkereszt és Reitter Ferenc-díj kitüntetésekkel ismertük el a Belváros kiválóságait. Ma a megemlékezést a Békemenethez csatlakozva, a Kossuth téri állami ünnepségen folytatjuk.

Kakukktojás a Békemeneten

M. Kovács Róbert, a Hír TV műsorvezetője még Karácsony Gergelyt is elkapta egy szelfire. A jelek szerint a főpolgármester kibiciklizett a Margit hídra. Az még nem derült ki, hogy a meneten is részt vesz-e.