A Liverpool és a Barcelona is lemaradna, így fest a BL-tabella három forduló után

Három forduló lement, öt van hátra a Bajnokok Ligája alapszakaszából. Továbbra is öt csapat hibátlan, ugyanakkor a középmezőny rendkívül sűrű a Bajnokok Ligájában, így egyelőre a Liverpool és a Barcelona sincs az első nyolcban, amely automatikus nyolcaddöntőt érne.

Magyar Nemzet
2025. 10. 23. 10:03
A Barcelona nyert, de még nem nyugodhat meg a Bajnokok Ligájában
A Barcelona nyert, de még nem nyugodhat meg a Bajnokok Ligájában Fotó: GONGORA Forrás: NurPhoto
Újabb forduló ment le a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszából. Kedden az új rendszer leggólgazdagabb játéknapját tartották, kilenc mérkőzésen 43 gól esett. Ezek közül kiemelkedett a címvédő PSG 7-2-es győzelme a Bayer Leverkusen otthonában, de a Barcelona Olimpiakosz elleni 6-1-es, míg a PSV Napoli elleni 6-2-es sikere is sokat segített a rekorddöntésben. De Gyökeres Viktor is duplázott az Arsenal színeiben az Atlético Madrid elleni 4-0-s összecsapás alkalmából. Szerdán aztán a Liverpool 5-1-es győzelmével szakította meg pocsék sorozatát. Szoboszlai Dominik gólt és gólpasszt jegyzett, az UEFA-nál nem, de a Liverpool szurkolóinál a mérkőzés legjobbja volt . Emellett Sallai Roland csapata, a Galatasaray is nyert, míg a Real Madrid a Juventust gyűrte le 1-0-ra

Szoboszlai Dominik góllal jelentkezett a Bajnokok Ligája legújabb fordulójában
Szoboszlai Dominik góllal jelentkezett a Bajnokok Ligája legújabb fordulójában  Fotó: ARNE DEDERT / DPA

Bajnokok Ligája: három forduló után így néz ki a tabella

Nagy vonalakban ez történt az elmúlt két napon a legrangosabb európai kupasorozatban. Öt csapat maradt, amely három kör után még mindig hibátlan:

  • Bayern München
  • Arsenal
  • Inter
  • Real Madrid
  • Paris Saint-Germain

Az öt hibátlan után két hétpontos csapat található – a már 12 gólos Borussia Dortmund és a Manchester City –, majd rendkívül sűrű a középmezőny. A 8. Newcastle United és a 14. Galatasaray is hat ponttal áll. 

Köztük van a Liverpool és a Barcelona is – jelen pillanatban mindkét sztárcsapat kicsúszik az első nyolcból, azaz automatikusan nem jutnának be a legjobb 16 csapat közé a szabályok szerint. A Barcelona a 9., míg a Liverpool a 10. pozíciót foglalja el.

A Fradit kiejtő Qarabag először kapott ki, a spanyol Athletic Bilbao 3-1-re legyőzte az azeri csapatot, de így a 13. a ligaszakaszban. 

Két csapat, a Benfica és az Ajax továbbra is pont nélkül áll. A portugálok élén José Mourinho két vereséggel kezdett a BL-ben, a Chelsea és a Newcastle United otthonában is simán kikapott az együttese. A lebonyolítás szerint a 9-24. helyezettek februárban a nyolcaddöntőért játszanak a playoffban, egyelőre a kétpontos Juventus és a Bayer Leverkusen is lemaradna erről. 

Liverpool–Real Madriddal folytatódik a BL két hét múlva

Két hét múlva folytatódik a nagyüzem a BL-ben, és az egész alapszakasz egyik legjobban vácrt mérkőzésével. November 4-én, kedden 21 órakor a Liverpool a Real Madridot fogadja az Anfielden, ezzel egy időben pedig két hibátlan csapat, a PSG és a Bayern München is összecsap a francia fővárosban. 

Ma, azaz csütörtökön az Európa-ligán és a Konferencialigán van a hangsúly, a magyar bajnok Ferencváros Salzburgban lép pályára 18.45-kor. 

