A PSG klasszisát dicsérték, Luis Enrique nem kért belőle

A PSG eddig az angol csapatok hóhére a BL-ben, miután a Liverpoolt és az Aston Villát is kiejtette, kedden az Arsenal volt a soron, és a Premier League bajnokához hasonlóan az ezüstérmest is lefocizták a pályáról a franciák. Ebben az is segítette őket, hogy egy remek támadás végén már a 4. percben vezetést szereztek. – Hihetetlen hangulat uralkodott a stadionban, fülsüketítő volt, de mi repülőrajtot vettünk, és a korai gól önbizalmat adott nekünk – véli Luis Enrique, a Paris Saint-Germain vezetőedzője.

Ousmane Dembélé gólt lőtt, később sérülés miatt cserélte őt le Luis Enrique Fotó: AFP/ANADOLU/Mustafa Yalcin

Enrique Donnarummáról és Dembéléről beszélt

Az önbizalom sokáig vitte előre a franciákat, akik az első félidőben a hajráig rákényszerítette az akaratát az Arsenalra, amely csak a szünet előtti percekben kapta össze magát, és volt néhány nagyobb helyzete, amikor a támadók egy az egy elleni szituációba kerültek a PSG kapusával. Gianluigi Donnarumma viszont továbbra is nagyszerű formában véd, az első félidőben egy gólt sem kapott, a másodikban pedig egy rögzített helyzet után fejelt Mikel Merino a hálóba, de les miatt visszavonták a hazaiak gólját. Ezek után már sokra nem ment az Arsenal, 1-0-val a párizsiaké lett a párharc londoni felvonása.

De hogy Donnarumma külön dicséretet érdemelt volna a teljesítményéért, azzal Enrique nem értett egyet. A meccs után annyit mondott, hogy az olasz kapus csak a dolgát végezte, később pedig hozzátette: – Tizenöt játékos érdemeire kell rávilágítani.

Közéjük tartozik a győztes gól szerzője, Ousmane Dembélé is, akit a spanyol tréner nem a saját akaratából cserélt le, hanem sérülés miatt kellett őt lehívnia a pályáról. – Nem tudok róla semmit, teszteken kell átesnie holnap. Nem súlyos sérülésről van szó, viszont kétséges, hogy játszat-e a visszavágón. De ahogy azt mindig mondom, nagyszerű csapatunk van. Ha Dembélé is játszhat, az sokat segít. De ha nem, akkor is erős csapatunk van.

A PSG tehát egygólos előnyről várja a jövő szerdai visszavágót. A különbség lehetett volna nagyobb is, volt néhány elpuskázott ziccere a franciáknak a második félidőben. De Enrique nem bánkódik emiatt. – Nincs okom a panaszra, ez egy érzelmekkel teli mérkőzés volt. Nehéz volt így játszani, elképesztő volt a hangulat. Nyerhetsz. veszíthetsz, de hihetetlen, milyen a hozzáállása, mennyire ambíciózus a csapatunk. Nem kérhetek többet tőlük, edzőként élvezetes ezt látnom – áradozott a franciák mestere. – Az első célunkat elértük, az eredmény akár döntetlen is lehetett volna. A cél most az, hogy megnyerjük a következő meccset is az Arsenal ellen. Nem kell találgatnunk, mert elég egy gólt kapnunk a visszavágón, az mindent megváltoztat, és máris a nullánál leszünk. Nehéz lesz, szoros meccs, fel kell készülnünk erre. Lehetséges, hogy az Arsenal betalál, nem lesz veszítenivalója.

Arteta különleges estét vár Párizsban

Mikel Arteta elmondta, csalódott az eredmény miatt, mert rengeteg munkájuk van a meccsben, és legalább egy döntetlent elérhettek volna, még ha nehezen is lendültek bele a mérkőzésbe.

Két kiváló csapatot láttam, nüanszok döntenek. Ők hatékonyabbak voltak a kapu előtt, a saját kapusuk pedig hozzátette a magáét. Kétszer volt olyan ziccerünk, hogy egy támadónk egy az egyben volt Donnarummával. Ha akkor gólt lövünk, más helyzetben lennénk. De kivédte a lövéseket, és ez jelentette a különbséget

– értékelt a londoniak mendeszere.

Mikel Arteta szerint még semmi sincs veszve Fotó: AFP/Adrian Dennis

Viszont még csak a párharc első fele zajlott le, Párizsban javíthat az Arsenal.

– Egy félidő telt le. Ugyanazt üzenem, mint a Real Madrid elleni odavágó után is, amelyet 3-0-ra nyertünk meg. Azért megyünk Párizsba, hogy megnyerjük a meccset, és erre képesek vagyunk. Ha egy csapat meg akarja nyerni a BL-t, különleges dolgokat kell tennie, nekünk is erre lesz szükségünk Párizsban, hogy elérjük a céljainkat. Még bőven van lehetőségünk arra, hogy bejussunk a döntőbe. Változtatunk majd néhány dolgon a visszavágóra, és ez persze majd a meccs közben is így lesz. Lelkesen, sikerre éhesen küzdünk majd, és hinni fogunk benne, hogy meg tudjuk csinálni.