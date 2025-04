Gulácsi Péter vallomása: Hibáztam, ilyet nem lehet csinálni

Megszületett Lőw Zsolt első győzelme a Lipcse vezetőedzőjeként, de nem indult jól a Hoffenheim elleni meccs. A csapat újdonsült magyar edzője a szerdai Stuttgart elleni vesztes kupameccsen még a kispadra ültette Gulácsi Pétert, de az első Bundesliga-mérkőzésén már a kezdőbe állította őt. Gulácsi azonban csúnyán eladta a labdát és nagy potyagólt kapott a Hoffenheim ellen. A Bild „megapotyaként” írta le a hibáját.

Gulácsi Péter a Hoffenheim ellen nem volt a helyzet magaslatán. Fotó: JAN WOITAS / DPA

Gulácsi első nyilatkozatát már idéztük egy korábbi cikkben, amelyben szinte szóba sem hozta a hibáját. De a német Sportschau egy hosszabb videós interjút is közölt vele, amelyben őszintén mesélt a meccsről, benne a hibájáról is.

– Szerdán kupameccsünk volt, kiestünk, természetesen nagyon-nagyon nagy volt a csalódottság – kezdte Gulácsi. – Nem is kezdtük túl jól ezt a mérkőzést, gyorsan kaptunk egy gólt, és onnantól már nem volt könnyű. De a srácok nagyszerűek voltak. Szerencsés volt egyenlítés, ezt be kell vallani, de aztán mi voltunk a domináns csapat. Persze egy kis szerencsénk is volt a piros lappal és az ellenfél lesgóljával a második félidőben, de valahol megérdemeltük, és nagyon örülünk a három pontnak. A szerencse volt talán az, ami szerdán a Stuttgart ellen, most megvolt.

Rákérdeztek a hibájára is, amire így reagált:

– Rosszul adtam vissza a labdát, aztán jött a lövés elég gyorsan, kicsit megpattant, de azt a labdát meg kellett volna fognom. Ez az én hibám volt. A srácok viszont remekül kijavították, ez is mutatja, milyen erő van ebben a csapatban, hogy ilyen nehéz helyzetből is visszajövünk, megfordítjuk a meccset és nyerünk.

Gulácsi Péter: Nagyon bosszant az a gól

Az interjúban szóba került, hogy a Hoffenheim elleni volt a Lipcse történetének 300. Bundesliga-meccse, és ezeken Gulácsi 242-szer játszott, pedig egy súlyos sérülés miatt volt egy hosszú kihagyása is. A magyar kapus talán éppen ezért is vállalja a felelősséget a hibái után.

– Nagyon bosszant az a gól, mert magasak az elvárásaim magammal szemben, és egy ilyen gólt nem szabad kapni – jelentette ki Gulácsi. – A helyzetünk világos: a Bajnokok Ligája-indulásért harcolunk. Ezért egy nagyon fontos lépést tettünk meg, és reméljük, hogy jövő pénteken Wolfsburgban megtehetjük a következőt is, hogy elérjük a céljainkat.

A Lipcse jelenleg az ötödik helyen áll a Bundesligában, a BL-induláshoz legalább negyediknek kellene lennie.