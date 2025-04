Az újabb két alkalommal kigyulladt fű után Verstappent és Piastrit is megbüntethetik

A pénteki gyakorlásokhoz hasonlóan a harmadik szabadedzésen is száraz, de hűvös körülmények fogadták a Forma–1-es versenyzőket Szuzukában. A Japán Nagydíj nyitónapján komoly balesetet szenvedett Jack Doohan autóját sikerült rendbe hoznia az Alpine-nak, így az ausztrál pilóta tudott teljesíteni néhány kört a hétvége folytatása előtt. Az utolsó edzés elején szinte csak ő tartózkodott a pályán, amikor piros zászlóval félbeszakították a gyakorlást, ugyanis az egy nappal korábban is látott módon ismét kigyulladt a fű egy helyen, az aszfaltcsík mentén. Az újraindítás után a mclarenes Oscar Piastri és a Red Bull-os Max Verstappen is szabálytalannak vélt módon végzett rajtpróbát a bokszutca végén, így mindkettejük ellen vizsgálat indult.

A McLaren ausztrál pilótája, Oscar Piastri második lett a Forma–1-es Japán Nagydíj harmadik szabadedzésén (Fotó: PHILIP FONG / AFP)

Lando Norris várja az élről a Japán Nagydíj időmérőjét

A folytatásban nem volt ennyire eseménydús a harmadik szabadedzés, a mezőny egyaránt tudott készülni a vasárnapi futamra és a szombati időmérőre is. Egy ideig a Mercedesszel George Russell állt az élen, de a hajrában a két McLaren elé tudott kerülni: Lando Norris 1:27,965 perces idővel, 26 ezreddel előzte meg csapattársát, Piastrit.

Hat perccel a vége előtt aztán egy

újabb helyen gyulladt ki a fű, így ismét megszakították a gyakorlást, és már újra sem indították,

keretbe foglalva ezzel a szabadedzést.

A két McLaren és Russell mögött Charles Leclerc (Ferrari), Max Verstappen (Red Bull) és Lewis Hamilton (Ferrari) lett a sorrend. Verstappen új csapattársa, Cunoda Juki hazai pályán a 9. lett, míg a Racing Bulls-os elődje, Liam Lawson 12.-ként zárt az időmérő előtt.

Frissítés: a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) döntése értelmében Piastri és Verstappen, valamint a csapataik is figyelmeztetéssel megúszták a vétségüket.