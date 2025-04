Pesics már az őrületbe kergeti az Újpestet! A szerb csatár megint betalált a liláknak

A hétközi, a Ferencváros által 3-1-re megnyert Magyar Kupa-meccs után a 244. bajnoki derbi rendezték vasárnap este a zöld-fehérek és a lila-fehérek között.

Mindkét edző támadó felfogású csapatot jelölt a kezdőjébe, például a vendég Újpest FC is három csatárral kezdte a derbit. A Ferencváros ír vezetőedzője, Robbie Keane végül úgy döntött, változtat a kupameccsen kezdő támadósorán, és ezúttal Varga Barnabás szerepelt Pesics mellett,

kettejük feladata lesz elsősorban feltörni az újpestiek védelmét, míg a kupameccsen betaláló Saldanha ezúttal kispados. A két eltiltott szélsőhátvéd, Makreckis és Civic helyett a fiatal Kaján Róbert, illetve bal oldali futóban Traoré kezdett.

Tóth Alex szokás szerint ott van a Fradi kezdőjében Fotó: Fradi.hu/Molnár Ádám

Ha igazak a hírek, akkor ezen a meccsen az edzőjükért, Bartosz Grzelakért is játszanak a lilák, ugyanis a médiában terjedő információk szerint ha újabb vereséggel távoznak az Üllői útról, kiadják az útját. A szakembernek főtt a feje a kezdőt illetően, hiszen amellett, hogy sérülések miatt több játékosa sem áll a rendelkezésére, még azon is gondolkodnia kell, vajon bizalmat szavazzon-e Fiola Attilának. A válogatott védő ugyanis az elmúlt időszakban – finoman szólva – sincs formában, a válogatottban összehozott egy büntetőt a törökök ellen a hazai visszavágón, míg a Fradi ellen Pesics és Makreckis is úgy rúgott gólt róla, hogy Fiola azt sem tudta, hol a labda. Nos,

Fiola megkapta a bizalmat, ott van az Újpest védelmében, ugyanakkor a szerdán remeklő Banai helyett ismét Piscitelli áll a lilák kapujába.

A lila-fehéreknek nincs veszítenivalójuk, három csatárral – Karamoko, Brodic és Beridze – kezdenek, hiszen meccset nyerni csak gólokkal tudnak.

Habib Maiga a Kecskemét után az újpestieknek is betalált Fotó: Fradi.hu/Molnár Ádám

Fantasztikus kapáslövéssel vezet a Fradi

Nem mindennapi jelenettel kezdődött a 244. derbi: az eredetileg bírónak jelölt Csonka Bence a bemelegítés közben megsérült, helyette az eredetileg videobírónak kijelölt Berke Balázs vezette a mérkőzést, ami két, nemrég elhunyt játékvezető, Márton Sándor és Gergely Sándor emlékére gyászszünettel kezdődött. A csapatok nagy iramban estek egymásnak, és a 18. percben megszerezte a vezetést a többet támadó Fradi:

Tóth egy jobb oldali szabadrúgást ívelt középre, Geiger kifejelte a labdát, ami Maiga elé került, ő pedig 18 méterről, kapásból a kapu bal oldalába lőtt!

Pesics a kupameccs után a bajnokin is betalált a derbin Fotó: Arpad Kurucz

És megint csak Pesics…

Tíz perc elteltével megint ünnepelt a zöld-fehér tábor, amikor Cissé labdaszerzését és indítását követően Varga Barnabás a hálóba lőtt, ám pár perces VAR-vizsgálat után kiderült, hogy egy lábujjkörömmel lesen volt, így maradt az egygólos vezetés. Ám még a szünet előtt jött a lassan tényleg Újpest-specialista Pesics. Ezúttal is

Tóth adta be a labdát egy finom mozdulattal, Fiola elszámította magát – egyszerűen elszállt a labda a feje fölött –, érkezett Pesics, és 5 méterről a kapu bal oldalába lőtt.

A szerb csatárnak – aki ezúttal a saját tisztelgős gólörömét mutatta be – ez volt az utolsó hét meccsen a hatodik gólja, míg a liláknak már ötödször köszönt be. Ezzel a Fradi megnyugtató, kétgólos előnnyel mehetett az öltözőbe.

