Veszélyben Kerkez liverpooli szerződése? A Bournemouth nem árulja ki a csapatát

Azt eddig is tudtuk, hogy Kerkez Milos iránt nagy az érdeklődés, és az is biztosnak tűnt, hogy a magyar válogatott bal oldali védője a nyáron klubot vált, azaz elhagyja jelenlegi csapatát, a Bournemouth-t. Kerkez Milos 2023. július 20-án lett a Bournemouth játékosa, a klub 17,87 millió eurót fizetett érte a holland AZ Alkmaarnak. A védő piaci értéke akkor 15 millió euró volt, jelenleg 35 millióra taksálja a mértékadó Transfermarkt. A Bournemouth vezetősége nem kis nyereséggel adhatná tovább, hiszen 45 millió fontot kér Kerkezért.

Kerkez mutatói és kérői

Ezen nem is csodálkozhat senki sem, hiszen a magyar válogatott bal oldali védőnek a bemutatkozó szezonjában hozzá kellett szoknia a PL fizikalitásához és tempójához, de ebben a szezonban kimagaslóan teljesít – két gólja mellé adott hat gólpasszt –, így nem csoda, hogy igazi topklubok szeretnék a soraikban látni. A 21 éves játékos megszerzésére a legnagyobb esélye a Szoboszlai Dominiket is a soraiban tudó Liverpoolnak van, és a brit médiában megjelent hírek szerint a Vörösök már meg is kezdték a tárgyalásokat Kerkez képviselőivel.

Ugyanakkor vannak riválisai a liverpooliaknak:

az Atlético Madrid rövidesen ajánlatot tesz a védőért,

a Real Madrid,

a Juventus,

a Chelsea

és az Arsenal is.

Kerkez Milos és a Bournemouth kiváló Premier League-idényt teljesít Fotó: AFP/Oli Scarff

A jó szereplés átka, vinnék a topklubok a legjobbakat

A baj csak az, hogy a Bournemouth váratlanul jól szerepel a Premier League-ben – a kiesés elkerülése helyett a nemzetközi kupaszereplés is közel van, hiszen a Konferencialiga-helyhez 3, az Európa-ligához 4, míg a Bajnokok Ligájához 5 pont a hátránya –, emiatt szinte szétkapkodnák a csapat legjobbjait a tehetős klubok. Kétségtelen tény, hogy a cseresznyések mindig is ifjú tehetségeket vásároltak szívesen, majd 2-3 év múlva busás haszonnal eladták őket, és kezdték előről a játékosok kinevelését, most

a klubvezetés szakítana ezzel a hagyománnyal, és egyértelműen kijelentette, nem fogják a nyáron kiárusítani a legjobbjaikat.

Nézzük, kik keltették fel a topcsapatok figyelmét:

Kerkez Milos,

Antoine Semenyo,

Dean Huijsen,

Justin Kluivert,

Illya Zabarnyi.

Noha március elején a Bournemouth tulajdonosa, Bill Foley a TalkSPORT-nak nyilatkozva azt mondta, egyetlen játékost sem akadályoz meg abban, hogy megvalósítsa álmait, és még nagyobb klubban játszhasson, mint a Bournemouth, mostanra úgy változtatta meg ebbéli elképzelését, hogy

versenyképes akar maradni a klub hosszabb távon is, és csak akkor bólintanak rá az eladásokra, ha az időzítés számukra is megfelelő.

Ez lefordítva annyit jelent, hajlandó lenne eladni egy vagy két kiemelt játékosát egy szezonban, és ha ezt megteszi, akkor is csak jelentős haszonnal, de a csapat „kifosztását” nem fogják hagyni – írta a Telegraph cikkét szemléző Csakfoci.hu.

Dean Huijsen a Real Madrid egyik kiszemeltje Fotó: AFP/NurPhoto/David Aliaga

Huijsen és Kerkez lehet a befutó

Vajon ez a fordulat veszélyeztetheti Kerkez esetleges liverpooli szerződését? Nos, ha a klubtulajdonos szavait szentírásnak vesszük, és a nyáron a Bournemouth elad két játékost, akkor a 21 éves magyarnak jó esélye van a Mersey partjára költözni. Ugyanis a felsorolt öt játékosból a már spanyol válogatott, de még csak 19 éves Huijsen a Liverpool és a Real Madrid célpontja, és úgy tűnik, ki is tudják fizetni az érte kért 45 millió fontot. Ugyanennyit kérnek Kerkezért, azaz

a két játékos eladása 90 millió fontot hozna. Ez pedig hihetetlen nyereség, hiszen mindketten 15-15 millió font körüli összegért érkeztek,

Kerkez 2023 nyarán, míg Huijsen egy évvel később érkezett, és az értéke 42 millió euróra ment fel. Ezek tükrében tényleg az a valószínű, hogy ők ketten igazolnak máshova.

Az egyaránt 25-25 éves Semenyót és Kluivertet a Newcastle csábítja, – előbbi értéke jelenleg 35 millió euró, míg utóbbiét a Transfermarkt szintén 35 millió euróra taksálja – de az ukrán hátvéd, Illya Zabarnyi is felkeltette topklubok figyelmét, ám ő Huijsen távozása miatt biztosan marad legalább egy évet.