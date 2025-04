Gulácsi bravúrok, Dárdai kapufa: Lőw Zsolt csapata nyerte az ötgólos őrületet

Lőw Zsolt a harmadik meccsén irányította a Lipcsét, ezúttal viszont Willi Orbán nélkül volt kénytelen. A középhátvédet válogatott csapattársa, Gulácsi Péter helyettesítette csapatkapitányként. A szezon végéig kinevezett magyar tréner a kupabúcsút követően a Hoffenheim ellen szerezte meg első győzelmét. A bajnoki hajrában minden mérkőzés egy döntővel ér fel a Bajnokok Ligája helyekre igyekvő bikák számára, akik az ötödik helyről várták a fordulót. Dárdai Bencét ismét a kezdőbe nevező Wolfsburg a középmezőny tagjaként jelen állás szerint csak álmodozhat az európai kupaszereplés kiharcolásáról.

Második német bajnokiját is megnyerte a Lőw Zsolt irányította Lipcse. Fotó:Ulrik Pedersen/AFP

Wolfsburgi kapufák, lipcsei gólok

A korai helyzetek után a vezetés megszerzése sem tartott sokáig a Lipcsének. A vendégek a Wolfsburg térfelén szereztek labdát, amit követően Openda vállalkozott lövésre 18 méterről, kísérlete pontosan az alsó sarokban kötött ki (0-1). A 20. percben már második találatát szerezte Lőw Zsolt együttese, azonban Sesko gólját lesállás miatt elvették.

A lesgól után szinte azonnal a Wolfsburg is életjelet mutatott: Dárdai Bence remek fejese a kapufán csattant, Gulácsi hiába repült, nem érte el a labdát. A magyar válogatott középpályás a kipattanóra is rástartolt, lövése az oldalhálóban kötött ki.

Nagyon jó iramú mérkőzést láthatott a Volkswagen Aréna közönsége. A 26. percben hazaiak csapatkapitánya, Arnold szerencsétlen módon elcsúszott, ezt pedig kegyetlenül kihasználta az ellenfél, Xavi Simon egy az egyben lemásolta Openda gólját (0-2).

Ami az egyik oldalt összejött, a másikon nem. Ismét betalálhatott volna a hazai együttes, azonban Kaminsi tekerése a keresztlécen csattant. Csakúgy mint Dárdai fejesénél, Gulácsi itt is tehetetlen lett volna, ha kaput talál a labda. Amikor nem a kapufa, akkor a magyar kapus állta a hazaiak útját, így kapuja érintetlen maradt az első félidőben.

Az első gólt szerző Openda és Lőw Zsolt öröme. Fotó: Ulrik Pedersen/AFP

Egy teljesen ellentétes második félidő

A második félidő elején Xavi Simons vitte be a kegyelemdöfést a Wolfsburgnak. A holland karmester tekerése megpattant Odogu hátán, így védhetetlenül csapódott a hálóba (0-3). Az 58. percben a hazai oldalon is megtört a jég: Fischer a tizenhatoson kívülről ballábal vette be Gulácsi kapuját, a magyar kapus semmit sem tehetett a jól helyezett lövés ellen (1-3).

Amikor az utolsó negyedórába léptünk ismét teljesen nyitottá vált a meccs, ismét betalált a Wolfsburg, és egyre csökkentette hátrányát. A négy perce pályán lévő Skov Olsen irtózatos módon kilőtte a felsősarkot, a labda védhetetlenül vágódott a lipcsei kapuba (2-3).

A 83. percben Gulácsi óriási bravúrja kellett ahhoz, hogy ne egyenlítsen a Wolfsburg. A magyar kapus egy hatalmasat nyújtózkodva tolta a léc fölé Gerhardt lövését.

BL-helyen a Lipcse

Wolfsburg elleni sikerének köszönhetően feljött a Bundesliga negyedik helyére a Lipcse, ami már Bajnokok Ligája szereplést érne a szezon végén. Pontszámban a harmadik helyen álló Frankfurtot is beérték Gulácsi Péterék. Ez azonban egyelőre csak átmeneti állás, hiszen a riválisok később lépnek pályára. A Mainz szombaton a Hoffenheim vendége lesz, míg a Frankfurt vasárnap a Heidenheimet fogadja.

A hétvégi forduló után további öt kör vár a német csapatokra. Nagy kihívások állnak Lőw Zsolt előtt, hiszen a Lipcse még utazik a közvetlen rivális Frankfurt otthonába, valamint a Bayern München ellen is pályára lép hazai környezetben.