A svédek ütötték-verték a mieinket, és még a bravúros fejesgólunkat sem adták meg

Ijesztően kezdődött a magyar–svéd meccs, a skandinávok ütötték, verték a mieinket. Valahol érthetően. A női jégkorong visszafordíthatatlanul halad az emancipáció útján, van, ahol a férfiakhoz hasonlóan már engedik a test a test elleni játékot, a bodicseket, mint például a svéd női ligában. A nemzetközi szövetség (IIHF) állítólag 2030 környékén tervezi a teljes átállást, de most még csak 2025-öt írunk, a svédek örülhettek, hogy az első harmadban megúszták két kiállítással, akár négy-ötször is emberhátrányba kerülhettek volna.

A magyar női jégkorong-válogatott játékosai korán örültek a gólnak Kreisz Emma fejese után a Svédország elleni világbajnoki mérkőzésen Fotó: MJSZ/Vörös Dávid

Ennél is nagyobb baj, hogy a magyar válogatott nem tudott élni a kínálkozó lehetőséggel. Aztán egészen szokatlan körülmények között a mieink mégis majdnem vezetést szereztek.

Kreisz Emma fejesét szabálytalannak ítélték a bírók

Baker távoli lövése után a korong magasra pattant a svéd kapu előterében, Kreisz Emma tanítani való mozdulattal stukkolt bele, a pakk a menteni igyekvő svéd kapus, Söderberg hátáról a hálóba csorgott. Már-már örültünk, de a játékvezetők nem adták meg a találatot. Valószínűleg helyesen, de a jelenet azért vitatható. A szabály szerint a korongot a levegőben csak ütővel lehet irányítani – Kreisz fejesét tudatos mozdulatként értékelték a játékvezetők.

Svéd vezetés a harmad vége előtt

Az első harmad nem hozott gólt, a kapura lövés (10:8 a svédeknek) is minimális különbséget mutatott, a folytatásban aztán beszorult a magyar válogatott, de mindig akadt egy jó blokk vagy Németh Anikó védett. Már-már elkönyveltük, hogy gól nélkül zárul a második harmad is, de 61 másodperccel a dudaszó előtt Svensson kapu mögötti passzára Johansson robbant be jó ütemben (0-1).

Pat Cortina csapata a harmadik húsz percben többször játszhatott emberelőnyben, beszorította az ellenfelét, egyenlítési lehetősége is akadt bőven, csak a gól hibádzott. Aztán öt perccel a vége előtt Jungaker lövésébe Ljungblom tette bele az ütőjét, Németh tehetetlen volt (0-2).

Ezzel a játékkal bárki ellen van esélyük a magyaroknak a vb-n

Ezzel eldőlt a mérkőzés. A magyar női válogatott cseppet sem vallott szégyent az erősebb svédekkel szemben, ilyen játékkal a folytatásban bármelyik csapat legyőzhető. Olyan kemény, helyesebben durva ellenféllel, mint a svédek, már biztosan nem találkoznak a mieink. A killítási arány (4, illetve 8 perc) csak a játékvezetőknek köszönhetően ennyire hízelgő a svédekre nézve.

Az ötös csoportból az első három a negyeddöntőben folytathatja, az utolsó kettő kiesik a divízió I/A-ba.