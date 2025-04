Mourinho szerint egy fotó többet mond ezer szónál, a megbüntetett tréner visszavágott

A Fenerbahce és a Galatasaray múlt szerdai összecsapása után Okan Buruk kétségkívül eljátszotta a nagy halált, a Galata szerint úgy esett össze a pályán, mintha lelőtték volna, de ettől még tény, hogy Mourinho hátul megcsípte, és kicsit meg is csavarta az orrát. A történetek után a török média arról írt, hogy Mourinho súlyos eltiltást kaphat, a fegyelmi szabályzat alapján öt-tíz meccsre kivonhatják a forgalomból, más megközelítésben pedig 45–90 napra. Ám Mourinho olcsón megúszta, mert csak három meccsre szóló eltiltást kapott, plusz még 292 500 török lírás pénzbüntetést, ami 2,8 millió forintnak felel meg.

Mourinho megcsavarta Okan Buruk orrát. Fotó: AFP

Okan Buruk amúgy nem sokkal a találkozó után elismerte, hogy nem történt nagy baj vele.

Itt azért még nagyon fájt Okan Buruknak. Forrás: X

José Mourinho, Okan Buruk és Hollywood

A török bajnokság 30. fordulójában a Fenerbahce vasárnap hazai pályán 4-1-re nyert a Trabzonspor ellen, így megerősítette a második helyét a tabellán, 68 pontja van, az élen pedig a Galatasaray, Sallai Roland együttese áll 71 ponttal.

A találkozó után az újságírók megkérték Mourinhót, hogy mondja el a verzióját az Okan Burukkal történt afférról. A tréner eddig nem szólalt meg az ügyben. – A Galatasaray edzőjének is megvan a maga verziója, nekem is, de én nem akarok erről beszélni. A szavaknak ebben az esetben nincs is sok értelme, és egyébként is, egy fotó többet mond ezer szónál. És készültek olyan képek, amelyekre bizonyára még Hollywoodban is felfigyeltek – ajánlotta Mourinho a filmes szakma figyelmébe Okan Burukot.