Soha nem látott sajtóhisztéria érte Európa meglepetéscsapatát

Ennek a cikknek a szerzője több alkalommal is járt Bodöben. Egyszer azért, mert mindenképp végig akart menni vonattal az Oslo–Trondheim–Bodö útvonalon. Kultikus utazás ez minden vasútbarát számára. Másszor azért, mert a Hurtigruten elnevezésű hajóval kötött ki a csendes kisváros kikötőjében. Ez a látogatás 2016 húsvétjára esett, s nagyon vicces volt úgy sétálni az utcákon, hogy egy lélek sem jött szembe. Minden zárva volt, minden megdermedt, mintha az egész város eltűnt volna. Holott nem ez történt, csak Norvégiában a húsvéti ünnepekre mindenki elmegy a hegyekbe vagy a hüttékbe. De Bodö alapvetően sem volt soha zajos hely. A városban mindössze 54 ezren élnek, Bodö teljes lakossága kényelmesen elférne a Puskás Arénában. Ezt figyelembe véve képzeljük el, mi történik akkor, ha egy ilyen településen kitör a sajtóhisztéria.

Ebben a csendes norvég kisvárosban, Bodöben tört ki a sajtóhisztéria. Fotó: Anadolu

A sajtóhisztéria oka a Bodö Glimt focicsapata

Ma már eljutottunk oda, hogy még azok is hallottak a Bodö Glimt labdarúgócsapatáról, akik nem a kontinens futballhíreivel kelnek-fekszenek.

A norvég kiscsapat okozta ugyanis ennek az idénynek a legnagyobb szenzációját

azzal, hogy az Európa-ligában a legjobb négy közé jutottak. Az elődöntőben a Premier League egyik csapata, a Tottenham következik a norvégok számára. Mielőtt elmondanánk, mi zajlik jelenleg Bodöben, érdemes felidézni a norvégok eddigi eredménysorát. 2024 nyarán a skandinávok a Bajnokok Ligája 2. fordulójában kezdték meg a menetelést.

BL-selejtező 2. forduló: Bodö Glimt–RFS Riga (lett) 4-0 és 3-1

BL-selejtező 3. forduló: Bodö Glimt–Byalistok (lengyel) 1-0 és 4-1

BL-playoff: Bodö Glimt–Crvena zvezda (szerb) 2-1 és 0-2

Innentől a norvégok az Európa-liga főtábláján folytatták szereplésüket.

Európa-liga 1. forduló: Bodö Glimt–Porto (portugál) 3-2

Európa-liga 2. forduló: Union Saint Guilloise (belga)–Bodö Glimt 0-0

Európa-liga 3. forduló: Braga (portugál)–Bodö Glimt 1-2

Európa-liga 4. forduló: Bodö Glimt–Qarabag (azeri) 1-2

Európa-liga 5. forduló: Manchester United (angol)–Bodö Glimt 3-2

Európa-liga 6. forduló: Bodö Glimt–Besiktas (török) 2-1

Európa-liga 7. forduló: Bodö Glimt–Maccabi Tel-Aviv (izraeli) 3-1

Európa-liga 8. forduló: Nice (francia)–Bodö Glimt 1-1

Európa-liga rájátszás a 16 közé jutásért: Bodö Glimt–Twente (holland) 1-2 és 5-2

Európa-liga nyolcaddöntő: Bodö Glimt–Olimpiakosz (görög) 3-0 és 1-2

Európa-liga negyeddöntő: Bodö Glimt–Lazio (olasz) 2-0 és 1-3 (tizenegyesekkel a norvégok jutottak tovább)

Ez tehát ennek a kiscsapatnak az idei, hihetetlen eredménysora. Most pedig következik a Tottenham elleni elődöntő. Az első meccsre Londonban kerül majd sor, és a visszavágót játsszák a norvég kisvárosban.

A Bodö Glimt egy csapásra érdekes lett a világnak

A norvég csapat menetelése sok tízezer ember szívét megdobogtatta, s ők nem mind az északi ország lakói.

A világ egyre jobban ki van éhezve azokra a futballsztorikra, amelyeknek főszereplői nem az unalmas, ezerszer látott és ismert csapatok, játékosok.

Értjük, hogy egy Barcelona–Real Madrid vagy egy PSG–Arsenal BL-meccsnél nincs izgalmasabb dolog, de pont azért kapta fel a világ a bodöi csodára a fejét, mert ez nem az unalmas, rogyásig nézett együttesek közül kikerülő történet, hanem egy igazi kiscsapat nagy menetelése.

Azzal sem árulunk el nagy titkot, hogy a Bodö–Tottenham Európa-liga visszavágót olyan médiaérdeklődés övezi, amit nem láttak még ennek a klubnak a háza táján. Bár erre az összecsapásra csak május 8-án kerül sor, már most tudni, hogy kiváltságosnak mondja magát az az újságíró, aki a helyszínen nézheti meg a meccset. A klub bejelentette, hogy kénytelenek bővíteni a sajtóhelyek számát, de száznál több újságíró nem juthat be a stadionba. A további bővítés már a nézőktől venne el helyet, erről pedig nem akarnak hallani Bodöben.

Messze még a meccs, de már nagy a sajtóroham

Bár az Európa-liga elődöntője még odébb van, a világsajtó máris lerohanta a norvég klubot. Ez még akkor is meglepetést okozott, ha a klub vezetői tisztában voltak azzal, hogy az elért sikerek már nem tekinthetők belügynek. Így azután csak a fejüket csóválva konstatálták, hogy a világ minden tájáról elkezdtek özönleni a sajtómunkások az északnorvég városba.

– Dél-Koreából, Indiából, Dél-Amerikából és Európa több országából is kapjuk a folyamatos megkereséseket – nyilatkozta Simen Pedersen, a Bodö Glimt sajtófőnöke. – Számunkra ez teljesen szürreális, mi egy kisvárosi csapat vagyunk, az ilyen médiaroham ismeretlen volt eddig a számunkra.

Azon meg sem lepődtek, hogy a világ egyik legnagyobb sportújságja, a francia L'Équipe külön stábot delegált Bodöbe.

A franciák már meg is érkeztek, s azóta figyelik a csapat minden rezdülését. Ezen a hétvégén az angolok is beindulnak. A BBC, a The Observer és a Guardian szerkesztősége jelezte, hogy munkatársaik hamarosan landolnak a bodöi repülőtéren. Korábban járt már ott a CNN, a New York Times és a Wall Street Journal médiacsapata is.

Jostein Gundersen, a norvég csapat egyik játékosa szerint teljesen szürreális, ami ezekben a napokban velük történik. – Még soha nem találkoztam ilyen médiarohammal. Ez nagy büszkeséggel tölt el.

Jostein Gundersent is meglepte mindaz, ami Bodöben zajlik. Fotó: NurPhoto

A klub sem maradt tétlen. Ezen a héten csütörtökön nagy nemzetközi sajtótájékoztatót szerveztek a városban tartózkodó összes külföldi médiamunkásnak. A klub számára – és ezt mindenki elismeri – ez az időszak kaotikus. A játékosoknak és az edzői stábnak is nagyon oda kell figyelni arra, hogy a fókusz továbbra is a mérkőzéseken legyen.

Ugyanakkor az elődöntőbe jutást követően egyre többen beszélnek a bilbaói fináléról.

A másik ágon a Bilbao a Manchester Uniteddel csap össze, megvan tehát az esélye annak, hogy a baszk csapat hazai pályán játsszon El-döntőt. A norvégok ennyire még nem tekintenek messzire, de a klub vezetésének már el kellett kezdeni a tárgyalásokat a különrepülőgépek esetleges lefoglalásáról. Ha pedig összejönne a Bodö–Manchester United finálé, az azért lenne különleges, mert a két csapat a csoportmérkőzések során egyszer már találkozott egymással. Norvégiában pont ennek drukkolnak, hiszen hol máshol, mint egy döntőben lehetne visszavágni az angoloknak a Manchesterben elszenvedett 3-2-es vereségért.