Sallai Roland sorscsapása: a Leeds United sütiző edzője partiállat lesz

Érdekesség, hogy mivel a Leeds meccse előbb véget ért, a csapat edzője, Daniel Farke már a sajtótájékoztatón ült, és a kérdések megválaszolása közben nézte a Burnley meccsét, amelyen végül biztossá vált a csapata feljutása a Premier League-be.

A Leeds United edzője: Most igazi partiállat leszek

Arról kérdezték a Leeds United edzőjét, hogyan ünnepli a sikert.

– Általában tortával és kávéval ünnepelek a kanapén, mert őszintén szólva már abban a korban vagyok, amikor egy meccs után eléggé elfáradok – válaszolta Daniel Farke. – De ha ma vagy a következő napokban lesz mit ünnepelni, igazi partiállat leszek, előkerülnek majd más italok is. Normál esetben inkább a következő edzésről szeretek beszélni, de most én leszek az első, aki felugrik az asztalra.

A feljutáson túl is van mit ünnepelni, hiszen a Leeds Unitednek már most annyi pontja van, mint Marcelo Bielsa 2020-as legendás bajnokcsapatának a Championshipben, és még van hátra két meccs. Ez is megmutatja, hogy a Leeds milyen fantasztikus idényt fut, aminek a végén a bajnoki cím már csak a hab lenne a tortán, amiért még meg kell küzdeni a Burnley-vel. Most picit sajnálhatjuk, hogy Sallai Roland nélkül…