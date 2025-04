Az edző becserélte magát, és megfordította a meccset a magyar válogatott játékos csapatának

Az Európai Kézilabda-szövetség (EHF) honlapja szerint a jobbszélső Imre Bence volt holtversenyben a német THW Kiel legeredményesebb, illetve a mezőny második legeredményesebb játékosa a francia Limoges otthonában 26-26-os döntetlennel zárult Európa-liga-mérkőzésen. A másik két német csapat közül a Flensburg három góllal győzött a dán GOG vendégeként, míg Sipos Adrián együttese, a Melsungen házigazdaként 28-27-re nyert a spanyol Bidasoa Irún ellen. A negyedik negyeddöntős párharcban a Montpellier egygólos előnyben várhatja a Porto elleni hazai visszavágót. A négy keddi mérkőzés közül a Melsungen sikere maradt a legemlékezetesebb, ez pedig a német csapat 44 éves kapusedzőjének, Carsten Lichtleinnek is köszönhető.

Sipos Adrián kézilabdacsapatában Carsten Lichtlein (balra) helyettesítette Nebojsa Simicset a Melsungen Európa-liga-meccsén. Fotó: DPA/Marius Becker

A 44 éves kapusedző volt a hős Sipos Adriánék kézilabdameccsén

A Bundesliga-címért is harcoló, friss Német Kupa-ezüstérmes Melsungen első számú kapusa, a montenegrói Nebojsa Simics nemrég súlyos térdsérülést szenvedett. A csapatot ezenkívül is sok probléma sújtja, így aztán a Bidasoa Irún elleni odavágón a lengyel Adam Morawski mellett a 2022-ben visszavonult Lichtlein került be csapatként a keretbe. Ám Morawskinak kedden este nem ment jól a játék: a spanyolok ellen mindössze három védése volt, amikor a vendégek remek második félidei kezdése után, 21-17-es hátrányban Lichtlein úgy döntött, ő lép pályára. A hátralévő 17 percben aztán 10 spanyol lövésből 4-et is kivédett, a teljesítményének is köszönhetően pedig a Melsungen megfordította a mérkőzést.

𝐌𝐓 𝐌𝐞𝐥𝐬𝐮𝐧𝐠𝐞𝐧 secure a small advantage for the second leg, beating 𝐈𝐫𝐮𝐝𝐞𝐤 𝐁𝐢𝐝𝐚𝐬𝐨𝐚 𝐈𝐫𝐮𝐧 28:27 in an intense match 🥵💥#ehfel #elm #allin pic.twitter.com/s4CuHgrSIs — EHF European League (@ehfel_official) April 22, 2025

A 220-szoros német válogatott Carsten Lichtlein 2007-ben világbajnok lett, van két Európa-bajnoki címe is, és korábban a Lemgo csapatával is ért el nagy sikereket, többek között két EHF-kupa-győzelmet. Ám a 705 Bundesliga-meccsel rendelkező kapusnak akkora ünneplésben kevésszer volt része, mint kedden este, a hazai közönség ugyanis folyamatosan éltette őt.

Az Európa-liga negyeddöntős párharcainak visszavágóit jövő kedden rendezik, a négyes döntőre pedig május 24-25-én kerül sor Hamburgban.