Slot váratlan húzása a Real Madrid-ügyre Szoboszlainak is üzenetértékű

Az angol sajtóban szinte kész tényként tálalták , hogy Trent Alexander-Arnold nem hosszabbítja meg az idény végén lejáró szerződését, így a Liverpool saját nevelésű ikonja a nyáron ingyen lehet a Real Madrid játékosa. Noha aláírt szerződésről még nem tettek hivatalos bejelentést, máris olyan heves indulatokat váltott ki az ügy, hogy a Liverpool szurkolói már égetni kezdték Alexander-Arnold mezét… A nagy kérdés persze az, hogy Arne Slot kivel és hogyan pótolhatja a Liverpool jobbhátvédjét.

Curtis Jones kiválóan megoldotta a jobbhátvéd szerepét a Liverpoolban (Fotó: MI News/NurPhoto)

Közelebb kerülhettünk a válaszhoz az Everton ellen 1-0-ra megnyert szerdai városi rangadón , amelyen váratlanul Curtis Jones került Alexander-Arnold helyére. Utóbbi sérülés miatt nem játszhatott, és az első számú helyettese, Conor Bradley sem állt Slot rendelkezésére, szintén sérülés miatt. Így Jones került a jobbhátvéd posztjára, aki a holland edzőnél most először szerepelt ezen a poszton, egyébként Szoboszlai Dominik legnagyobb posztriválisának számít.

A Liverpool ütős válasza a Real Madrid csábítására?

Jones legutóbb még Jürgen Klopp vezetése idején, 2023 szeptemberében, a Leicester City elleni Ligakupa-meccsen volt jobbhátvéd a Liverpoolban, tehát nem volt neki teljesen ismeretlen a szerepkör, de leginkább a középpályán szokták őt bevetni, sokszor épp Szoboszlaival váltásban.

Slot most úgy döntött, hogy Jonest vezényli jobbhátvédnek, és ez nagyszerű húzásnak bizonyult. Ahogy arra a Daily Mail cikke rávilágított, a 24 éves angol akár hosszabb távon is pályázhat Aalexander-Arnold posztjára a teljesítménye alapján.

Az Everton ellen Jones 73 passzából 68 sikeres volt, ötből három párharcot megnyert, és hatszor szerezte vissza a labdát, a Liverpool egyik legjobbja volt.

– Curtis kiváló volt – mondta a meccs után a Liverpool balhátvédje, Andy Robertson. – Nagyon jó meccset játszott, rendkívül intelligens futballista. Tegnap még viccelődtünk is, hiszen korábban már játszott balszélsőként, a tízes poszton, csatárként, hatosként, nyolcasként és most jobb hátvédként is. Ez is mutatja, milyen intelligens játékos, remekül alkalmazkodott a szerepéhez. Természetesen mozgott a labdával és a védekezésben is jól teljesített.

Arne Slot alaposan eltervezte Curtis Jones új szerepét

Arne Slot is dicsérte Jonest, és elismerte, hogy már régóta gondolkodott Curtis Jones új szerepén.

– Ez nem egy hirtelen ötlet volt a múlt héten, hanem valami, amin már egy ideje gondolkodtunk – árulta el a holland edző. – Az idény első felében is beszélgettünk erről vele. Úgy gondoltam, képes erre, vagy legalábbis bizonyos helyzetekben meg tudja oldani. Nagyon jól teljesített védekezésben, erős játékot mutatott, és jó érzés, hogy van egy újabb opció a csapatban.

Eddig sokan úgy vélték, hogy Alexander-Arnold távozása esetén a Liverpool vagy igazol egy új jobbhátvédet, vagy előreléphet a sorban Conor Bradley, aki eddig általában kiválóan helyettesítette a Real Madrid kiszemeltjét. Ugyanakkor a 21 éves északír játékos nagyon sérülékeny, ami ellene szól: Bradley az előző és a mostani idényben összesen 47 meccset hagyott ki sérülések miatt a Transfermarkt adatai szerint.

Mit jelenthet mindez Szoboszlai Dominiknek?

Ha a Liverpool nem tud vagy akar pénzt áldozni egy új jobbhátvédre, hiszen más posztokon is komoly és rendkívül költséges erősítésekre szorulhat a nyáron, és Alexander-Arnold valóban távozik a Real Madridba, akkor valós opció lehet, hogy Bradley mellett Jones oldja meg a posztot a jövőben.

„Egy jó meccs jobbhátvédként még nem jelenti azt, hogy Jones lehet a megoldás, ha Alexander-Arnold a nyáron távozna – Conor Bradley-nek is lenne ehhez egy-két szava –, de mindenképpen biztató teljesítmény volt, és egy újabb lehetőség, amit Slot a jövőben figyelembe vehet” – hívja fel erre a figyelmet a Daily Mail.

Ha Curtis Jones a következő idénytől jobbhátvédként is komolyabban számításba jönne, az Szoboszlai Dominiknek is üzenetértékű lehet, mert így rá az eddigieknél is nagyobb szerep hárulhatna a középpályán. Ez a döntés Arne Slot belé vetett bizalmának is újabb megerősítése lehetne.