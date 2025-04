Szoboszlai Dominik megdöbbentő leleplezése: ő a legjobb liverpooli barátja

Szoboszlai Dominik már szerdán (ma) este az első magyar focista lehet, aki megnyeri a Premier League-et. A 24 éves középpályás csapata, a Liverpool öt fordulóval az idény vége előtt 13 pontos előnnyel áll az angol bajnokság tabellájának élén, és ha az Arsenal szerdán este vereséget szenved a vendég Crystal Palace-tól, akkor a Vörösök matematikailag is behozhatatlan előnyre tesznek szert. Az Ágyúsok pontszerzése esetén pedig a Liverpool vasárnap, a Tottenham elleni hazai bajnokin ünnepelhet először. A Liverpoolra ezért aztán különösen nagy figyelem irányul ezekben a napokban, kedden este éppen a magyar válogatott csapatkapitányával jelent meg egy múlt héten felvett interjú a Sky Sports News YouTube-csatornáján.

Szoboszlai Dominik már a héten Premier League-bajnok lehet a Liverpool csapatával. Fotó: Northfoto/Pedro Soares

Szoboszlai 2023 nyarán igazolt a Leipzigtől Liverpoolba, azóta pedig Jürgen Klopp, majd Arne Slot vezetőedző irányítása alatt alapemberré vált, és a klub színeiben már 89 tétmérkőzésen lépett pályára – ezeken 14 gólt és 11 gólpasszt szerzett. A magyar középpályást a beszélgetés során többek között a két edző összehasonlításáról és a saját szerepköre átalakulásáról is kérdezték.

– Nem szoktam összehasonlítgatni őket egymással. Mindketten hihetetlen edzők, Jürgen más stílusban játszatta a csapatot, mint a mostani edzőnk, de éppen ez a futball szépsége, hogy mindenki másban hisz – mondta Szoboszlai Dominik. – Tavaly inkább játszottam a 8-as pozícióban, a mostani idényben viszont többször veszem ki a részemet a támadásokból, ugyanakkor sokat kell besegítenem a jobb oldalon is. Ez más feladat,

a futómennyiséget tekintve talán javultam is, de a labdával nyugodtabbnak kell maradnom,

ez pedig majd az idő múlásával be is következik. Vannak olyan meccsek, amikor egyszerűen élvezni kell a játékot, de olyanok is, amikor meg kell izzadni azért, hogy helyzetbe lehessen kerülni.

Szoboszlai Dominik a Liverpoolba igazolásáról és Szalahról is beszélt

A riporter kérdésére a 24 éves játékos elárulta, hogy nagyon jól érezte magát Lipcsében, Liverpoolban viszont más módon tudja élvezni a játékot, és szinte azonnal otthon érezte magát az új csapatánál. Amikor 2023 nyarán a Leipzigtől Angliába szerződött, szinte senkit nem ismert, de így is 10 perc alatt be tudott illeszkedni a csapatba. Szoboszlai hozzátette, mindenkivel jó kapcsolatot ápol, de meglepő módon az általa a sajtóban az önzősége miatt többször is kritizált Mohamed Szalahval a legjobb a viszonya.

Nemrég derült ki, hogy Szoboszlai és Szalah további két évig csapattársak lesznek. Fotó: AFP/Paul Ellis

– Azt mondanám, hogy

Móhoz állok a legközelebb, de a többiekkel is jóban vagyok

– mondta a magyar középpályás, aki kifejezte örömét az idényben 32 gólnál és 23 gólpassznál járó egyiptomi focista szerződéshosszabbítása miatt is. – Nagyon örülök, hogy még két évig itt marad, mert élmény vele játszani. A pályán mutatott teljesítménye és a statisztikái önmagukért beszélnek, nem számít, milyen meccset játszunk, ő 100%-ot belead.

Szoboszlai Dominik az interjú végén elárulta, szerinte a csapat rendkívüli mentalitása a siker kulcsa, az ő céljai közé pedig a Premier League és a Bajnokok Ligája megnyerése mellett az, hogy a magyar válogatottal kijusson a világbajnokságra. Utóbbit ősszel valósíthatja meg, előbbi pedig akár már szerdán este összejöhet neki.