Szoboszlai Dominik felszólítást kapott a Liverpool mai meccse előtt + videó

A Premier League-ben éllovas Liverpool szurkolóinak már pénteken jó napjuk volt, ekkor lett hivatalos, hogy Mohamed Szalah meghosszabbította a nyáron lejáró szerződését. A 32 éves csatár 2017-ben az AS Romától szerződött a Liverpoolhoz, ebben a szezonban 45 tétmérkőzésen 32 gólt szerzett – ebből 27-et a Premier League-ben, amivel vezeti a góllövőlistát –, ezenkívül 22 gólpasszt is kiosztott. Szalah ma a Premier League 32. fordulójában hazai pályán a West Ham United ellen gyarapíthatja a góljai és a gólpasszai számát azután, hogy a Liverpool a múlt vasárnap 3-2-re kikapott a Fulham otthonában. Szoboszlai Dominikék előnye azonban így is tíz pont a második helyen álló, a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében hét közben a címvédő Real Madridot 3-0-ra kiütő Arsenallal szemben. Amely tegnap nagy meglepetésre hazai pályán csak 1-1-et játszott a Brentford ellen.

Szoboszlai Dominik ma jó eséllyel ott lesz a Liverpool csapatában Fotó: PAUL ELLIS/AFP

Arne Slot együttese számára ideális ellenfélnek tűnik a West Ham arra, hogy kiköszörülje a csorbát, mivel ebben a szezonban már kétszer is öt gólt szerezve győzte le a londoniakat. A Ligakupa 3. fordulójában hazai pályán szeptember 25-én 5-1-re, a bajnokságban december 29-én idegenben (!) 5-0-ra nyert a Liverpool, amely akár sporttörténelmet is írhat, hiszen az angol futballban még sosem fordult elő, hogy egy csapat egy idényen belül háromszor is öt gólt szerezve győzzön le egy másikat. Szoboszlai egyik meccsen sem játszott, kimaradt a „jóból”. A kupameccset a cserepadról nézte végig, a bajnokit pedig a sárga lapjai miatt kapott eltiltása miett kellett kihagynia. Honfitársunk ma azonban jó eséllyel ott lesz a Liverpool csapatában.