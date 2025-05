A Barcelona mindent vihet, de Carlo Ancelotti az utolsó el Clásicóján közbeszólna

A botrányos Király Kupa-döntő után a La Ligában is találkozik a Barcelona és a Real Madrid. Sevillában De Burgos Bengoetxea játékvezető miatt a királyi gárda bojkottal fenyegetett, de most ennek jelei sincsenek. A vasárnapi összecsapásra a Spanyol Labdarúgó-szövetség a 42 éves Alejandro Hernández Hernándezt jelölte ki, aki legutóbb öt éve fújta a legnagyobb spanyol meccset. De remélhetőleg a bíró neve most nem kerül a középpontba…

A két csapat legutóbb áprilisban találkozott, akkor a Barcelona győzelmével záródott a Király Kupa döntője Fotó: Anadolu/Burak Akbulut

Lewandowski visszatér a Barcelona kezdőjébe?

A Barcelonának sok ideje nem volt készülnie a klasszikusra, kedden még Milánóban játszott, s végül egy egészen drámai visszavágón, hosszabbításban esett ki a Bajnokok Ligájából – ezzel oda az igazi triplázás álma. Ahogy a BL-elődöntőben, úgy a Barca a La Ligában is ontja gólokat. A bajnokságban már 91-szer talált az ellenfél kapujába, aminél a 2016/2017-es idény óta nem szerzett többet 34 forduló után. Kérdés, hogy az eddig 40 gólos Robert Lewandowski visszatér-e a kezdőbe. Hansi Flick vezetőedző az Inter ellen a 90. percben cserélte be, de a hosszabbítás miatt a lengyel a vártnál többet töltött a pályán. A két szélső, Lamine Yamal és Raphinha viszont biztos pont Flick rendszerében, ketten együtt 43 gólban vállaltak szerepet a bajnokságban.

Bajban Ancelotti

A túloldalt a rutinos olasz vezetőedzőnek is fel van adva a lecke, a nyári távozása miatt utolsó el Clásciójára készülő mesternek a védelem összeállításaával minden eddiginél nehezebb dolga lesz. David Alaba, Daniel Carvajal, Ferland Mendy, Éder Militao és az eltiltott Antonio Rüdiger is hiányozni fog. Minden bizonnyal a Király Kupa-döntőben is kezdő Raúl Asencio párja Aurelién Tchouaméni lesz.

A Real Madrid statisztikája nemcsak a három vereség miatt néz ki rosszul a Barcelona ellen a mostani szezonban, hanem a 4-12-es gólkülönbség miatt is.

Nem mehetünk el Kylian Mbappé mellett. A francia sztár nyáron érkezett Madridba, s az idény első felében nehezen illeszkedett be, de mostanra megtalálta a góllövő cipőjét, minden sorozatot figyelembe véve már 36 gólos, csak egyre van, hogy beállítsa Iván Zamorano első szezonos rekordját (37).

A Barcelona vasárnap negyedszer is legyőzheti a Real Madridot, ami a bajnoki ünneplés megkezdését és a hazai triplázást jelentené. A fővárosi csapatot viszont nem úgy ismerjük, mint amelyik a hajrában nem szokott valami váratlant előhúzni…

LA LIGA, 35. forduló május 11., vasárnap Barcelona–Real Madrid 16.15 (tv: Spíler 2)

A két csapat legutóbbi meccse: