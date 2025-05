Lesifotók leplezték le a Bayern játékosait Ibizán, kiderült, kik a legnagyobb bulizók

Egy hete a Bayern München vezetése megtorpedózta a játékosok tervét, akik már akkor szerettek volna elutazni Ibizára, most viszont megkapták az engedélyt, és ezt sokan értetlenkedve fogadják Németországban. A klubvezetés először azzal érvelt, hogy ha már meg is van a bajnoki cím, nem lenne helyénvaló a Bundesliga zárása előtt nyaralni menni, mert egy ilyen „lefárasztó” út befolyásolhatná a bajnokság végkimenetelét.

Itt még egy müncheni étteremben ünnepelnek a Bayern München játékosai: Kimmich, Kane, Gnabry és Dier

A Bayern München szombati meccsének még lesz tétje

– A múlt héten még sok nyitott kérdés volt a bajnokságban, amelyeket a mi eredményeink is befolyásolhattak. A helyzet azóta megváltozott, ezért immár nem elleneztük a játékosok tervét, hogy együtt töltsék a két és fél napos szabadságukat. Már csak egy meccsünk van hátra, és a játékosok igazi profik; pontosan tudják, mi a tét. Természetesen szombaton mindent beleadunk a győzelemért Hoffenheimben – nyilatkozta Max Eberl sportigazgató.

Ám ez a magyarázat sántít, mert a Hoffenheim számára hatalmas a tét, ha nagyon kikapnának a Bayerntől, akkor osztályozós helyre zuhanhatnának. A közvelenül mögöttük álló, három pont hátrányban levő Heidenheim vezérigazgatója, Holger Sanwald a következőket mondta:

– Először is, a 34. fordulóban nyernünk kell a Werder Bremen ellen, hogy egyáltalán esélyünk legyen elkerülni az osztályozás helyről. Ugyanakkor feltételezem, hogy a Bayern, ahogy minden Bundesliga-meccsén, ezúttal is nyerni akar majd, és komolyan veszi a találkozót. A játékosok előtt ott lebeghet, hogy megdönthetik az 1971/72-es szezonbeli gólrekordjukat, ami 101 gól. És most, hogy az ibizai kirándulásuknak ilyen nagy a visszhangja, biztosan nem akarják, hogy bármivel is megvádolják őket.

Nos, a Bayern München jelenleg 95 gólnál jár, és lássuk be, hetet szereznie nem lenne egyszerű Hoffenheimben, de Heidenheimben 4-0-ra nyert, és most egy 4-0-ás Bayern-siker is jól jöhetne a Heidenheimnek.

S bár a Heidenheim vezérigazgatója nem kritizálta az ibizai utat, sokan nem ilyen megengedőek. Oliver Kahn, a Bayern korábbi legendás, 86-szoros válogatott kapusa és vezérigazgatója a Sky-nak azt mondta: nem akar moralizálni, de sajnálatosnak tartja, hogy a játékosok a bajnokság vége előtt Ibizán buliznak. Egy másik korábbi Bayern-játékos, az 59-szeres válogatott Dietmar Hamann, aki manapság televíziós szakértőként dolgozik, szintén a megdöbbenésének adott hangot, amiért a klubvezetés engedélyezte ezt a kiruccanást.

– Egy hete nem utazhattak el a játékosok, most viszont igen, ez egy abszurd helyzet – jegyezte meg Hamann.