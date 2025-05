Böde Dániel kimulatja magát, aztán Bognár György babérjaira tör

A múlt pénteki, Kecskemét elleni találkozón szerzett góljával biztosította be gólkirályi címét Böde Dániel, aki ha nem talált volna be, akkor sem érték volna utol, ellenfelei ugyanis nem találtak a kapuba a zárófordulóban. Ezzel együtt remek idényt zárt a rutinos támadó, aki a Pakssal 2025-ben is megnyerte a Magyar Kupát, valamint harmadik lett a bajnokságban. Sokan a magyar futball kritikájaként fogják fel, hogy a 39. életévében járó Böde volt a liga legeredményesebb góllövője, ő viszont nem.

Böde Dániel továbbra is jó százalékban értékesíti a helyzeteit. Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly

– Nem foglalkozom ezzel, csak a saját dolgomra koncentrálok.

Örülök, hogy ennyi idősen itt vagyok még, ebben a korban a labdarúgók kilencvenöt százaléka már abbahagyja.

Nekem ebben a szezonban kijött a lépés – nyilatkozta a Tolna vármegyei napilapnak Böde Dániel. – Nincsen kimondott kedvenc, a gól az gól, ugyanannyit ér, ha egy centiről szerzi az ember vagy méterekről. A csapat egész éves munkája, teljesítménye sokkal fontosabb, azt gondolom, ez rendben volt most is. A gólkirályi cím csak hab a tornán, nem is foglalkoztam vele az utolsó két fordulóig.

Böde Dániel pályafutása során másodszor lett gólkirály.

A 2015/2016-os szezonban 17 gólig jutott az FTC játékosaként

A legutóbbi idényben pedig 15 bajnokin volt eredményes a Paks színeiben.

Böde Dániel nyári tervei: legénybúcsú és edzőképzés

A paksiak az európai kupaszereplés miatt rendkívül hosszú idényt tudhatnak maguk mögött, hiszen tavaly már július 11-én pályára léptek az Európa-liga kvalifikációjában. Ugyanitt kezdenek az idén is, ezért a felkészülés három hét múlva megkezdődik. Azt hihetnénk, hogy a labdarúgók erre a rövid időre „eltűnnek a térképről”, Böde Dániel azonban nem megy messzire, már csak azért sem, mert a vármegyei III. osztályban szereplő Madocsa vezetőedzőjeként még két mérkőzés vár rá.

– Az első hetem van egyelőre betáblázva. Az UEFA B+A edzőképzésre járok, úgyhogy hétfőn iskola, aztán egy barátom kétnapos legénybúcsújába megyek. Az utazás ezúttal elmarad, majd Madocsán lemegyek a Dunára vagy átnézek a part másik oldalára Hartánál

– beszélt terveiről Böde, aki a mögöttünk hagyott idényben teljesítette 500. bajnoki mérkőzését az NB I-ben.

Paksi FC: ez kell a szintlépéshez

Tavaly nyáron egészen a Konferencialiga-selejtező rájátszásáig menetelt a Paks, ám ott a cseh ellenfél elütötte a klubtörténelmi eredménynek ígérkező főtáblás szerepléstől. Vajon az idén összejön a szintlépés?

– Ahhoz nem kis szerencse is kellene, kezdve a sorsolással. Tavaly is volt jó pár olyan meccs, amikor nem mi voltunk az esélyesek, mégis továbbmentünk, de olyan is, amikor esélyesként simán kiestünk. Lépésről lépésre kell gondolkodnunk, de szeretnénk minél tovább jutni a nemzetközi szintén – jelentette ki Böde Dániel, aki nem fogalmazott meg különösebb egyéni célokat a következő évadra.