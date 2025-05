Elfogták a tettest: nem törzsszurkoló rongálta meg kétszer is a DVSC-kedvenc luxuskocsiját

Mivel az illető piti bűnöző, megdőlt az az elmélet, miszerint elkeseredett DVSC-drukkerek rongálták meg a francia légiós kocsiját. Továbbra is talány, miért éppen Brandon Domingues volt a célpont kétszer is, s nem valamelyik másik futballista. Nos, debreceni forrásaink szerint a francia labdarúgó aktív éjszakai életet él, ennek során hívhatta fel magára a tettes figyelmét. Idővel talán ez is tisztázódik.