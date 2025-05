Az FTC kényes helyzetben, semmiképpen sem akarja, hogy megismétlődjön a történelem

– Bármennyire is szeretné az ember, hogy csak a saját játékára koncentráljon, akkor is tudtuk, és biztos vagyok benne, hogy most is tudni fogják a játékosok, hogy a másik mérkőzés hogy alakul. De igazából az egész meccsen rosszul játszottunk, nem az tett minket görcsössé, amikor megtudtuk, hogy a másik pályán nem nekünk kedvez az állás – mondta Dragóner a 0-0-ra végződött meccsről.

A bajnoki cím elvesztése után Fradi-ünnep helyett Fradi-botrány következett. Rengeteg néző rohant a pályára, s dühükben ütötték, akit értek, debrecenit, ferencvárosit egyaránt.

Tegyük hozzá: van több különbség az akkori és a mostani kiindulóhelyzet között. 2003-ban a DVSC számára is volt tét, az Üllői úton megszerzett egy ponttal bronzérmes lett a hajdúsági csapat az Újpest előtt – most a Győr már be van betonozva a negyedik helyre.

Hogyan lehet bajnok az FTC?

A másik fontos eltérés, hogy az akkori Ferencvárosnak a döntetlen nem volt elég, idén Robbie Keane csapatának viszont az egy pont is aranyat érne az utolsó játéknapon.