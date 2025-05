Újabb fordulat állt be Gazdag Dániel amerikai átigazolásában

Furcsa körülmények között váltott klubot az Egyesült Államokon belül Gazdag Dániel, aki hiába számított klubikonnak a Philadelphia Unionnál, a rivális Columbus Crew-hoz került április elején. Most újabb fejlemény történt a magyar válogatott labdarúgó ügyében, igaz, egyértelműen örömteli. A 29 esztendős támadó középpályás hosszútávú szerződést, bizalmat kapott új állomáshelyén.

Középpontban: Gazdag Dániel (az első sorban a harmadik) azonnal alapember lett a Columbusban. Fotó: Columbus Crew/Drew Horton

– Nagyon örülök, hogy új szerződést írtam alá. Miután a családommal berendezkedünk az új otthonunkban,

teljes mértékben arra koncentrálhatok, amiért itt vagyok, vagyis hogy meccseket és címeket nyerjek a Crew-val!

– tekintett előre a 2027 nyaráig garantált, plusz egyéves opcióval kiegészített kontraktust aláíró Gazdag a klub hivatalos oldalán.

Magasra tette a lécet

Gazdag Dániel a hétvégén nem volt kerettag, előtte három bajnokin már játszott a Columbusban. Gólt még nem szerzett, de az MLS idei kiírásában így is 2-2 gól és gólpassz áll a neve mellett – még a Philadelphia színeiben. A Uniont 2021-től erősítette, összesen 72 találatot ért el, 59 bajnoki gólja klubrekord, sorozatban három idényben jutott el két számjegyű góltermésig. Vélhetően hasonló produktumot várnak el tőle a Crew-nál is, ahol, ha jól megy neki a játék, számíthat Marco Rossi meghívójára is. A törökök elleni balul sikerült Nemzetek Ligája-osztályozókon egy, illetve 60 percet kapott a szövetségi kapitánytól.