Életveszélyt jelenthet a világ leggazdagabb sportnemzetének kézilabdás csődje 

Nem, nem és nem. A kézilabda valamilyen sejtelmes ok miatt egyszerűen képtelen gyökeret ereszteni az Egyesült Államokban. Nem is lenn ezzel semmi probléma, ha 2028-ban nem Los Angeles rendezné a nyári olimpiai játékokat. Az amerikaiak alanyi jogon kézilabdában is indíthatnak csapatokat, de jobban tennék, ha visszalépnének.

Kézilabda: Amerika nem integet vissza, s álmok sincsenek

A téma azért lett nagyon forró, mert a napokban, 7 év munka után a svéd Robert Hedin otthagyta az amerikai férfi kézilabdaválogatott szövetségi kapitányi posztját.

A lelépés mellett ki is tálalt, s mondatai elképesztő dolgokat tártak fel.

A kézilabda Amerikában senkinek sem fontos, amatőr sport, amatőr körülmények között. Hogy ez miért jelent hatalmas veszélyt az egész sportág számára? Nézze meg a Rapid sport legújabb adását, amelyből minden kiderül.