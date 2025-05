A Barátok közt új fejezete lesz a Konferencialiga döntője

A Real Betis a La Liga hetedik helyezettjeként, míg a Chelsea a Premier League hatodikjaként egyaránt a selejtező utolsó fordulójában kezdett a harmadik számú sorozatban, és most szerda este egymás ellen játsszák a Konferencialiga döntőjét. A selejtező egyik csapatnak sem okozott gondot, noha utóbbi kikapott a svájci Servette vendégeként. Ezt követően viszont a Kékek parádés menetelést produkáltak, az alapszakaszban mind a hat meccsüket legalább kétgólos különbséggel nyerték meg, így elsőként rögtön a 16 közé léptek. A Chelsea a kieséses szakasz mindhárom párharcában könnyen diadalmaskodott még úgy is, hogy a negyeddöntőben a magabiztosan megnyert első felvonás után kikapott a lengyel Legia Warszawától.

A Konferencialiga elődöntőjében nem volt ekkora közdelem, a Chelsea könnyen lépett túl a Legián Fotó: GLYN KIRK / AFP

A spanyolok útja jóval rögösebb volt, ugyanis az alapszakaszban a Legia és a cseh Mlada Boleslav otthonában is alulmaradtak, így nem volt esélyük a rögtön 16 közé jutást érő első nyolcban végezni. Ezt követően viszont három párharcban könnyedén bizonyultak jobbnak még úgy is, hogy a belga Gent tetemes hátrányban a visszavágón azért legyőzte őket. A négy között viszont alaposan megszenvedett a Real Betis az előző két kiírásban döntős olasz Fiorentinával, amelyet hosszabbításban búcsúztatott.

A Konferencialiga lehet a Betis első európai trófeája

A Chelsea 12 győzelemmel és két vereséggel menetelt a lengyelországi döntőbe, a gólkülönbsége 41-11, ami igencsak imponáló 14 mérkőzésen. A története első európai kupadöntőjére készülő Real Betis kilenc siker és négy döntetlen mellett háromszor szenvedett vereséget, a gólkülönbsége 27-12 volt.

A londoniak kifejezetten rutinosnak számítanak az európai döntőkben, ráadásul igencsak jó a mérlegük az aranycsatákat tekintve: tizenkettőből nyolcat megnyertek. Ezzel szemben

a sevillai rivális története legnagyobb meccsére készül, ugyanis a klub számára eddig az 1978-as és 1998-as KEK-negyeddöntő jelentette a csúcsot. Érdekesség, hogy utóbbi alkalommal éppen a Chelsea akadályozta meg a további menetelést, miután kettős győzelemmel lépett tovább és nyerte meg később a trófeát.

A következő idény kupaindulását egyik gárda esetében sem befolyásolja a döntő kimenetele, mert a Chelsea az angol bajnokság negyedikjeként ősszel biztosan a BL-ben szerepel, míg a Betis a La Ligában hatodikként zárt, így az Európa-ligában indulhat.

A Chelsea edzője imádja az ellenfél városát

A legkülönlegesebb a Kékek olasz vezetőedzője, Enzo Maresca számára lesz az összecsapás, mert sok szállal kötődik a rivális andalúziai városához.

– Sevillában ismerkedtem meg a feleségemmel, aki ott is született, ahogy az első fiam is. Játszottam a Sevillában is. Lehetőségünk van történelmet írni, mert a Chelsea lehet az első klub, amely megnyeri az európai szövetség mindhárom sorozatát. A Konferencialiga kiindulópont a győztes mentalitás kialakításához – fogalmazott a 45 éves tréner, arra utalva, hogy a klubja két-két KEK- és Szuperkupa-diadal mellett a BL trófeáját 2012-ben és 2021-ben, míg az Európa-ligáét 2013-ban és 2019-ben hódította el.

A Konferencialiga döntője érzelmileg is fontos Enzo Maresca számára Fotó: BEN STANSALL / AFP

A Chelsea Európa-bajnok védője, a loboncos hajáról könnyen felismerhető Marc Cucurella is kitért erre a sajátos triplázásra:

– Sokunk számára ez lesz az első döntő, a Konferencialiga az első európai trófea, amit megnyerhetünk. Az idén jól mennek a dolgok, de mindig vannak nehéz pillanatok, és úgy gondolom, hogy

ezzel a trófeával történelmet írnánk, hiszen a Chelsea lehetne az első klub, amelyik megnyeri az összes európai kupát.

Ez nagyszerű módja lenne az idény lezárásának, egy olyan idénynek, amely szerintem nagyon jó volt számunkra, és amelyben nagyon keményen dolgoztunk, tehát megérdemelnénk a happy endet.

A Real Betis vezetőedzője, Manuel Pellegrini arról beszélt, kifejezetten örül annak, hogy ilyen patinás ellenfelük lesz a döntőben.

– Nem hisszük, hogy Dávid vagyunk Góliát ellen. Úgy gondoljuk, ugyanolyan esélyünk van megnyerni a meccset, és az első perctől kezdve meg is próbáljuk megnyerni a Konferencialiga döntőjét,

nem számít az egyik vagy a másik csapat költségvetése. Sok tapasztalt játékosunk van, és az első perctől kezdve teljesen meg leszünk győződve arról, hogy célba érhetünk

– mondta Pellegrini, aki szerint az lesz a kulcs, hogy a tanítványai megfelelően kezeljék az érzelmeiket, és megőrizzék hidegvérüket a történelmi első kupadöntőben. – Ahhoz, hogy nyerjünk, ugyanolyan csapatnak kell lennünk, mint eddig. Jól kell kezelnünk az érzelmi oldalt, mert egy nagy hiba megváltoztathatja a mérkőzést.

Pellegrini megjósolta a találkozást

A két szakember, Manuel Pellegrini és Enzo Maresca közvetlen és baráti viszonya egy másik andalúziai együtteshez nyúlik vissza, ugyanis Maresca a 2011/12-es idényben futballozott Pellegrini irányítása alatt Málagában, sőt edzői pályafutását is segítette a chilei edző, akinek hat éve segítője volt a West Ham Unitednél. Manuel Pellegrini erről is beszélt a keddi sajtótájékoztatón:

– Küldtem neki egy rövid üzenetet, amikor a csoportkörben kezdtünk azzal, hogy Lengyelországban találkozunk a döntőben. És amikor odaértünk, felhívtam és elmondtam neki, mennyire örülök, hogy ellene játszhatok a Wroclawban.

Isco és Manuel Pellegrini tapasztalt harcosok, ám a Betis újonc egy európai kupadöntőben Fotó: DAX IMAGES / NurPhoto

A spanyol csapat keretéből a legismertebb játékos Isco, aki egy évtizedet töltött el a Real Madridba, amellyel ötször nyert Bajnokok Ligáját. Neki tehát van tapasztalata, ugyanakkor a Betis története első európai kupadöntőjére készül. A 33 éves, 38-szoros spanyol válogatott futballista erről ezt mondta:

– A Chelsea és mi két jó csapat vagyunk, nagyszerű játékosokkal. A holnapi meccs mindenki számára nagyon fontos, de úgy vélem, hogy a Betis izgalmas meccseket tud játszani, és az első döntő megnyerésének lehetősége történelmi jelentőségű számunkra.

A hit az első lépés a győzelemhez. Nagyon nehéz meccs lesz, de bízunk a csapatunkban. Bebizonyítottuk, hogy bármelyik csapatot képesek vagyunk legyőzni, és alig várjuk ezt a döntőt,

hogy örömet szerezhessünk a szurkolóinknak, akik a legjobban megérdemlik.