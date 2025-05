Megrázó fotó került napvilágra a súlyos égési sérüléseket szenvedett világbajnok labdarúgóról

Lucimar da Silva Ferreira, azaz Lúcio múlt csütörtökön szenvedett otthonában súlyos égési sérüléseket. A 47 éves brazil ikont azonnal kórházba szállították, az intenzív osztályon azóta is folyamatos megfigyelés alatt áll. Az Inter és Bayern München korábbi világbajnok védője testének 18 százaléka megégett – írja az Origó.

Lúcio nagyon csúnyán megjárta...

Lúcio egy bibliai idézetet is megosztott

A Bors arról számolt be, hogy Lúcio fogorvosként dolgozó, 18 évvel fiatalabb párja, Marília Forgiarini elmondta, a kandallójuk felrobbanása okozta a balesetet. Lúcio most egy Instagram-sztoriban osztott meg képet, amelyen azt láhatjuk, hogy a kórházi folyosón sétál barátnőjével. A fotó azonban meglehetősen aggasztó látványt nyújt, ugyanis Lúcio tetőtől talpig be van kötözve rajta.

Isten a menedékünk és minden erőnk forrása! Ő mindig biztos segítség a bajban!

– írt a képhez egy bibliai idézetet.

Lúcio a brazil válogatottban 105-ször léphetett pályára, és 2002-ben világbajnok lett a selecaóval. Klubszinten a legnagyobb sikerét az Inter csapatával érte el, a milánóiakkal 2010-ben megnyerte a Bajnokok Ligáját. A Bayern Münchennel háromszor, az Interrel kétszer lett bajnok. 2020-ban vonult vissza.