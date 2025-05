Gyilkos önkritika a döntőbe masírozó Manchester United edzőjétől

A múlt heti idegenbeli sikerével a Manchester United lett a 134. csapat az európai kupaküzdelmek történetében, amely három vagy több gólos idegenbeli győzelemmel kezdett egy UEFA-kupa vagy Európa-liga kieséses párharcot. A korábbi 133 együttes közül mindegyik továbbjutott, még ha némelyik esetben az akkor még érvényes idegenben lőtt gólok szabálya is besegített ezeknek a csapatoknak. A United továbbra is az egyetlen csapat Európában, amely még veretlen ebben a szezonban a nemzetközi kupaporondon. Ez a sorozat most már 13 meccsnél tart, de a Vörös Ördögök edzője, Rúben Amorim szerint ettől még katasztrofális az idényük, amit egy Európa-liga győzelem sem menthetne meg.

Minden idők legrosszabbja a Manchester United

A Manchester United menedzsere nemrégiben ugyanis azt mondta, ha csapata végül megnyeri az idei Európa-ligát, akkor könnyen bekerülhet a történelemkönyvekbe, mint a leggyengébb Premier League-együttes, amely valaha is nemzetközi kupát hódított el. A portugál edző egy sajtótájékoztatón beszélt erről, miután megkérdezték, továbbra is tartja-e a néhány hete tett kijelentését, miszerint ez a United a valaha volt legrosszabb.

– Ezt a kijelentést a maga kontextusában kell értelmezni, mert a dolgok folyamatosan változnak. Premier League-szinten nézve még mindig mi vagyunk a leggyengébb csapat, mióta itt vagyok. A szezon végére pedig lehet, hogy mi leszünk minden idők legrosszabb PL-csapata, amely megnyert egy európai kupát. Ez mindenkinek csalódást keltő idény volt, és ezen már semmi nem változtat – mondta el Amorim.

Pedig a Manchester United hazai pályán nyújtott teljesítménye szinte hibátlan az Európa-ligában: az Old Traffordon hat meccsből öt győzelem és egy döntetlen a mérlegük.

Legutóbb szeptemberben nem tudtak nyerni az FC Twente ellen, de akkor Erik ten Hag volt a menedzser és Harry Maguire még csak középhátvédként volt számításba véve.

A cselező hátvéd, Harry Maguire

Maguire a legutóbbi meccseken is kulcsszereplő volt – és nemcsak azért, mert két héttel ezelőtt csatárként lőtt ikonikus gólt az EL-ben a Lyon ellen, és most újra villantott a jobbszélen, hanem mert a védekezése is rendben volt. A háromfős védősor közepén az angol játékos irányította a játékot, balján a fiatal Leny Yoro, jobbján pedig Victor Lindelöf játszott. Mike Phelan, aki korábban a Hull Citynél és a Manchester Unitednél is edzette Harry Maguire-t Ole Gunnar Solskjaer segítőjeként, a Bilbao elleni első meccs előestéjén azt nyilatkozta, hogy nem szabad alábecsülni a 32 éves játékost.

– Szeret gólt szerezni, ő nem csak egy védő, Harry ennél több. Ő egy igazi futballista – áradozott az angol hátvédről Phelan.

Jó érzés volt egy kicsit cselezni. Sok játékos volt a tizenhatosban, bíztak bennem, hogy be tudom adni azt a labdát

– mondta el az előző meccsről Maguire, aki a 2021-es Európa-liga-döntőt sérülés miatt kénytelen volt kihagyni a Villarreal ellen, így most mindent megtesz azért, hogy ott lehessen az EL-döntőben. A rutinos Bruno Fernandes is jól teljesített: higgadtan értékesítette a tizenegyest, ami végül az Athletic összeomlásához vezetett. Ő és Maguire az egyetlenek a keretből, akik már a pályán voltak a 2021-es fináléban.

Rúben Amorim bizakodó

A kemény önkritika mellett Rúben Amorim azt elismerte, hogy a csapat formája javult.

– Egyre jobbak vagyunk, egyre magabiztosabban bánunk a labdával, és készen állunk a csütörtöki kihívásra az Athletic Club de Bilbao ellen – mondta el a portugál menedzser. A spanyol együttes 3-0-s hátrányból érkezik az Old Traffordra, ráadásul több kulcsjátékosa is hiányozni fog – köztük a Williams fivérek, Iñaki és Nico, valamint Oihan Sancet –, akik meghatározó szerepet töltenek be Ernesto Valverde csapatában. Amorim ugyanakkor jelezte, hogy nem számít, kik hiányoznak az ellenféltől, ők a győzelemre hajtanak.

Furcsa kettősség jellemzi a Manchester Unitedet: az angol csapat 51 perc alatt hat gólt lőtt az El-ben – kettőt Lyon ellen, hármat most Bilbaóban –, de ez ugyanannyi találat, mint amennyit az utóbbi hét Premier League-meccsükön összesen szereztek.

2021-ben a csapat úgy jutott be a sorozat döntőjébe, hogy nyolcadik lett a bajnokságban, de közben megnyerte az FA-kupát. Most akár a 17. helyen is végezhet a PL-ben, és mégis kiharcolhatják a BL-indulást, ha továbbjutnak, és megnyerik az Európa-liga-trófeát. Ha az előző 133 csapat képes volt megtartani egy háromgólos előnyt, akkor Amoriméknak is mennie kellene. Viszont, mint már annyiszor láthattuk idén a Premier League-ben, a Vörös Ördögöknél bárhol bármi megtörténhet.

Európa-liga, elődöntő, visszavágó

