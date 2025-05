A kismama igazoltan hiányzik, s nem csak a fiataloknak van feladva a lecke

Január elején a világkupa selejtezőjére készülve rá sem lehetett ismerni a magyar női vízilabda-válogatottra. Az ismert játékosok közül csupán Keszthelyi Rita, Leimeter Dóra és Rybanska Natasa szerepelt a keretben. A világkupa döntőjére aztán visszatért Garda Krisztina és az olimpia után fél évet kihagyó Vályi Vanda, akkor viszont Keszthelyi hiányzott.

Keszthelyi Rita nélkül több mint egy évtizede elképzelhetetlen a magyar női vízilabda-válogatott (Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly)

A szerdán kihirdetett világbajnoki keretben mindannyian ott vannak, sőt a vállműtétből felépült Szilágyi Dorottya is csatlakozott hozzájuk. Az elmúlt évek meghatározó játékosai közül azért így is jó néhányan hiányoznak, mindenekelőtt:

Gurisatti Gréta

Magyari Alda

Rebecca Parkes

Géraldine Mahieu.

A két honosított center, Parkes és Mahieu érdemei természetesen vitathatatlanok az elmúlt évek sikereiben, ugyanakkor az is igaz, a párizsi olimpián centerposzton a magyar válogatott elmaradt a legjobbaktól, érthető, hogy Cseh Sándor lehetőséget ad a fiataloknak, Aubéli Teklának, Dömsödi Dalmának és Varró Eszternek.

Magyari Alda pedig még januárban posztolta boldogan, hogy nem csupán férjhez ment, babát is vár, neki ez az év így biztosan kimarad, de az ő visszatérésében biztosak lehetünk.

Miért maradt ki Gurisatti a női vízilabda-válogatottból?

Gurisatti hiányzása már fogósabb kérdés. Ő 29 évesen ereje teljében van, három hete csapatkapitányként bajnoki címre vezette az FTC-t, mi több, meghatódottan beszélt arról, hogy ez volt nyolcadik döntője, s végre sikerült először aranyérmet nyernie. A kapásoldali lövő nem mondta le a válogatottságot, nem is állt le, Cseh Sándor egyszerűen úgy gondolhatta, van nála jobb, de legalábbis olyan játékos, aki megérdemli a lehetőséget. A teljes képhez hozzátartozik, hogy noha Gurisattira is kulcsjátékosként gondolunk, a párizsi olimpián azonban – ne szépítsük – betlizett, két fontos meccsen sem talált be.

Gurisatti Gréta az FTC-t csapatkapitányként vezette bajnoki címre, a női vízilabda-válogatottból azonban a világbajnokságon is kimarad (Fotó: Fradi.hu)

Még egyszerűbben: a magyar női vízilabda-válogatott párizsi ötödik helyezése mindenképpen csalódás – pláne a februári, dohai vb-ezüst után –, így nem ördögtől való, hogy az immár egyedüli szövetségi kapitánnyá előlépő Cseh Sándor új irányt keres.

A fiatalításnak mikor máskor, mint az olimpia után van ideje. Amihez hozzátehetjük, az olimpia idején Szécsi Zoltán is rendszeresen arról beszélt, nagyon erős a 18 évesek korosztálya, akik Los Angelesre érhetnek be. Adott hát a lehetőség. Ennek jegyében jellemezte a keret kialakítását Cseh Sándor.

Cseh Sándor fontolva fiatalít a világbajnokság előtt

– A keret összetétele tükrözi azt a célt, hogy újabb és újabb fiatalokat építsünk be, ugyanakkor számítunk tapasztalt játékosokra is. Az öthetes felkészülés elég hosszú ahhoz, hogy egyfelől rengeteg új információt kapjunk a játékosokról, és hogy mindenki fejlődjön is, másfelől olyan csapatot szeretnénk kialakítani, amely eredményesen szerepelhet a szingapúri világbajnokságon – olvasható a szövetségi kapitány nyilatkozata a szövetség honlapján.

A csapat június 2-án kezdi meg a felkészülést Sukorón, június 24. és 26. között pedig Gödöllőn és a Margitszigeten szerepel a SEAT nemzetközi tornán. A szingapúri világbajnokságon a magyarok vk-döntős ellenfelük, a görögök ellen kezdenek, a csoportkörben pedig még a horvátokkal és a japánokkal csapnak össze. A vb július 11-én kezdődik, a női vízilabdatorna július 23-án zárul.

A női válogatott vb-felkészülési kerete kapusok: Neszmély Boglárka (FTC), Golopencza Szonja (UVSE), Torma Luca (Eger) mezőnyjátékosok: Aubéli Tekla (UVSE), Baksa Vanda (UVSE), Bonca Vivien (FTC), Dobi Dorina (DFVE), Dömsödi Dalma (BVSC), Faragó Kamilla (UVSE), Fekete Flóra (FTC), Garda Krisztina (DFVE), Hajdú Kata (UVSE), Keszthelyi Rita (CN Sabadell, spanyol), Leimeter Dóra (FTC), Peresztegi-Nagy Kinga (UVSE), Pogonyi Bíbor (Eger), Rybanska Natasa (Alimos, görög), Sümegi Nóra (DFVE), Szegedi Panni (UVSE), Kovács-Csatlósné Szilágyi Dorottya (Eger), Tiba Panna (UVSE), Vályi Vanda (FTC), Varró Eszter (UCLA, Egyesült Államok), kereten kívüli meghívott: Schmuck Tünde.

