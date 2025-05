Norris brutális kritikát kapott egy világbajnoktól

Csak öt futamnak kellett eltelnie az idényből, hogy Lando Norris fő bajnokaspiránsból a mezőny – elnézést a kifejezésért – lúzerévé váljon a Forma–1-es szakértők szemében. A McLaren britje a várakozásokat beteljesítve futamgyőzelemmel kezdte az évet, amit három dobogós helyezés követett, míg két hete, Szaúd-Arábiában a negyedik lett. Eközben a csapattársa, Oscar Piastri fordított utat járt be, a szezonnyitós buktát három futamgyőzelem követte, és szaúdi sikerével át is vette a vezetést a pontversenyben Norristól, tíz pont előnnyel érkezett meg Miamiba.

Eddig Norris vezetett, de már helyet cseréltek Piastrival Fotó: AFP/Toshifumi Kitamura

Norristól sokat vártak azok után, hogy tavaly ő volt az egyetlen, aki úgy-ahogy tudta tartani a lépést a világbajnokságot megnyerő Max Verstappennel (Red Bull), és mivel a 2024-es idény második felére a McLarené volt a leggyorsabb autó, minden adott volt, hogy 2025 az ő éve legyen, tekintve, hogy a wokingiak másik pilótájának, Piastrinak voltak ugyan felvillanásai, de nem nyújtott kiegyensúlyozott teljesítményt.

Norris szenved az idei McLarenben

Most viszont fordult a kocka. Norris már korábban is elismerte, hogy tavaly összhangban volt az autóval, de idén valami nem klappol. Erről a hétvégi Miami Nagydíj előtt bővebben is beszélt. Mint elmondta, bár egész F1-es pályafutása során csak McLareneket vezetett, ezek a versenygépek mindig mások voltak, és alkalmazkodni kellett hozzájuk.

– A miénk a legjobb autó a mezőnyben, de nekem nehezen megy kihozni belőle az utolsó néhány századot. Emiatt szenvedek, mert akkor vagyok boldog, ha tudom, hogy mindent kihoztam belőle, attól függetlenül, hogy első vagy harmadik helyen végeztem-e – fedte fel Norris. – Apróságokon múlnak a dolgok, nehéz lenne megmagyarázni, pontosan mi miatt is szenvedek. Az elejétől fogva így érzem magam ebben az autóban, nem mennek karikacsapásra a dolgok. Ha sikerül is alkalmazkodnod, közben mást kell gondolkodnod, és mindjárt benne marad kettő-négy század. Ez jelentheti a különbséget az első és a harmadik hely között.

Norris „fejben gyenge”

Norris egy másik interjúban hozzátette, ő mások helyett mindig magát ostorozza. Sokan éppen azt róják fel neki, hogy fejben nem elég erős, hiányzik belőle a bajnoki mentalitás. Juan-Pablo Montoya szerint Piastri belemászott Norris fejébe.

Egyértelműen látszik, hogy Oscar elég nagy nyomást helyez Landóra ahhoz, hogy hibázzon. Landónak a saját buborékjában kellene maradnia, és azt csinálnia, amire képes, anélkül, hogy Oscar miatt aggodalmaskodna. Szerintem úgy könnyedén meg tudná verni őt

– vélekedett az egykori pilóta.

Piastri honfitársa, az 1980-ban vb-t nyert Alan Jones viszont ennél messzebbre ment.

– Nem kérdés, hogy Oscar a jövőben világbajnok lesz. Minden tulajdonsága megvan ehhez, miközben a semmiből jött – kezdte az ausztrál.

– A csapattársa nagyon gyors, de mentálisan gyenge. Arról beszél, hogy mentális problémái vannak, ezeket fejtegeti ahelyett, hogy a jó dolgokra koncentrálna. Ha valaki folyamatosan a butaságait hajtogatja, akkor tudhatod, hogy elkaptad. Kedvelem Oscart. Nincs eltelve önmagától, de erős személyiség, és erre van itt szükség. A fiatal testhez érett gondolkodás társul. Nyugodt, nem kerekít nagy feneket semminek, a csapattársa pedig épp az ellentéte, őt könnyű kihozni a sodrából, ami Oscar előnyre fog válni. Oscar az autón kívül csendes, vezetés közben viszont szarvakat növeszt, és éppen erre van szükség.

Verstappen is nagyra tartja Piastrit

Bár Verstappen nem barátjával, Norrisszal hasonlította össze Piastrit, de a szavaiból kiderült, hogy rendkívül jó véleménnyel van az ausztrál versenyzőről.

– Az emberek elfelejtik, hogy az előző csak a második idénye volt a Forma–1-ben. Ez a harmadik éve, és nagyon jól vezet. Nyugodt természete van, ez tetszik nekem, a pályán is meglátszik. Hozza, amit elvárnak tőle, ritkán hibázik – erre van szükség, ha a világbajnoki címért akarsz harcolni – világított rá a címvédő, aki szerint Piastri javára válik, hogy egy korábbi pilóta, Mark Webber a menedzsere, aki tapasztalataival segítheti honfitársát.