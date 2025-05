Tényleg iszonyatosan ideges a Vasas edzője, Pintér Attila

Vasárnap az is kiderült, hogy a Kisvárda egy év szünet után újra feljutott az élvonalba. A rétközi együttes a Békéscsabán elért 2-2-es eredménnyel biztosította be tagságát az NB I 2025–26-os idényére. A másik feljutó helyért azonban őrült nagy a harc. Két csapat, a Kazincbarcika és a Vasas gyilkolja egymást. Pintér Attila társulata, az angyalföldi gárda azonban most lépéshátrányba került, mert 2-1-re kikapott Szentlőrincen.

A kép közepén Radó András - ő is részese volt a szentlőrinci vereségnek, amelyet nehezen viselt el Pintér Attila (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Pintér Attila nem bírta ki, odavágott a bíróknak

A lefújás után Pintér Attila, a Vasas edzője érthetően ideges volt, mert ezt a vereséget egészen biztosan nem kalkulálták be Angyalföldön. A mester az M4 Sport.hu oldalon ki is fejtette véleményét. Az edző nem volt elégedett Derdák Marcell játékvezető tevékenységével, s akkor még nagyon finoman fogalmaztunk.

„Nagyon nehéz higgadtnak maradni…

Vissza kell majd néznem a felvételeket, hogy történt-e szabálytalanság az egyenlítő gólt megelőzően, illetve, hogy tíz perccel a vége előtt – a tatabányai meccshez hasonlóan, amit ugyanez az úriember vezetett – nem maradt-e el egy büntető a javunkra.

Nagyon tiszteltem Puhl Sándort, aki mindig azt mondta: ami neked jár, az nekem is jár! Idáig nem akartam ezzel foglalkozni, sem én, sem az egyesület, de nem vagyok biztos benne, hogy ez a Vasasra az utóbbi időben igaz lenne.”

Derdák Marcell a tavaszi szezonban a Tatabánya–Vasas mérkőzésre kapott küldést. Azt a meccset a Vasas 1-0-ra vesztette el, a három pont sorsát egy tatabányai tizenegyes döntötte el.

Egy hónappal ezelőtt Pintér a Kazincbarcika ellen elszenvedett vereség után nem a bíróknak, hanem saját játékosainak ment neki. Ebből is látszik, mekkora feszültségben telhetnek az edző mindennapjai.