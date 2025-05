Pintér Attila máris tudja, kik a felelősök a Vasas kudarcáért

A Vasas hihetetlen módon bukta el a feljutást, miután a Honvéd ellen 2-2-es döntetlent ért el hazai pályán. Ez az egy pont nem volt elég az NB I-hez, mert a Kazincbarcika is pontot szerzett a már bajnok Kisvárda otthonában. Ezzel a Kisvárda mellett a Kazincbarcika jutott fel az NB I-be. Pintér Attila, a Vasas edzője elkeseredetten nyilatkozott.

Pintér Attila a lefújás után elkeseredetten nyilatkozott. Forrás: Facebook

Pintér Attila nyilatkozata

– A nagyokra az jellemző, hogy tudnak élni a lehetőséggel. A 95. percben ott volt az ajtó-ablak helyzet (Pintér Attila nem nevezte meg, Otigba fejelt a kapu mellé – a szerk). Aki nem tud élni az ilyen lehetőséggel, az nem tud feljutni. Nem azzal volt probléma. hogy a játékosok ne tettek volna meg mindent, de néhányan nem bírják a nyomást, Nem gondoltam volna, hogy néhány rutinos játékos sem bírja el a nyomást. Az a jó versenyzőtípus, aki nem foglalkozik a téttel, hanem kimegy a pályára, és futballozik.

Jöttek a játékvezetők

– Hanacsek úr (Hanacsek Attila, az MLSZ játékvezetői bizottságának az elnöke), remélem, megvizsgálja azokat a dolgokat, amiről már beszéltünk. Több meccsen nem kaptuk meg azt, amit az ellenfeleink. Gratulálok a két feljutónak, a Kisvárdának és a Kazincbarcikának, ők megkapták azt, amit mi nem. Nekem is megvan a felelősségem, a játékosoknak is, de vizsgáljuk meg azt is, minden rendben van-e a magyar labdarúgásban. Négy, öt, hat pontunkba belekerült, hogy rossz döntéseket hoztak egyesek.

Pintér Attila a jövőről

– Először azt kell megemészteni, ami ma történt. A nagy meccseken nagy dolgok történnek, itt is így volt, a 95., percben azonban nagy helyzetben nem találtuk el a kaput. Megpróbálom feldolgozni, hogy egy-két játékos miért nem futballozott bátrabban.

Péntér Attila a mérkőzés utáni sajtótájékoztatója: