A tehetségesnek tartott Tímár Krisztiánra ráéghet a Fehérvár bukása

Végül minden görbe kiegyenesedett. A Ferencváros megnyerte a bajnokságot a Puskás Akadémia előtt. A Kecskemét kiesett, miként a Fehérvár is. Utóbbi csapat edzője, Tímár Krisztián pokoli napokat élhet át. A bajnokság közben kellett távoznia Nyíregyházáról, de a Spartacust az utánaérkező Szabó István benntartotta az NB I-ben. Tímár aláírt a Fehérvár csapatához, majd az utolsó négy fordulóban egyetlen gólt sem rúgott az egykor szebb napokat látott Fejér vármegyei egylet, amelynek így nem lehetett maradása az élvonalban.

Tímár Krisztián arckifejezése mindent elárul, a Fehérvár kiesett az NB I-ből. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Bodnár Boglárka

Tímár Krisztián, akire ráéghet ez a kudarc

A Fehérvár kiesése hosszabb távon is ráéghet Tímár Krisztiánra, akit korábban a tehetséges magyar edzők közé soroltak. Nem valószínű, hogy a Nyíregyházát egy éve az NB I-be vezető tréner elfelejtette volna a szakmát. A Fehérvár kiesésében megvan a felelőssége a klub vezetőinek is.

