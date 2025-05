Viktor Gyökeres gólja döntött a drámai aranycsatában, ezzel aranycipős is lehet

Az elmúlt évtizedek a Porto és a Benfica párharcáról szóltak a portugál bajnokságban, ám a közelmúltban a Sporting is bejelentkezett a bajnoki címre. Olyannyira, hogy a zöld-fehér lisszaboniak 2021-ben, majd 2024-ben is megszerezték az első helyet, és nagy esély volt a címvédésükre idén is. Az utolsó, szombati fordulónak a Benfica és a Sporting 79-79 ponttal vágott neki, az egymás elleni eredmény viszont Viktor Gyökeres csapatának kedvezett, köszönhetően a múlt heti döntetlennek is az Estádio da Luzban.

Viktor Gyökeres a Sporting Guimaraes elleni meccsén is gólt szerzett, újra portugál bajnok lett (Fotó: AFP/Patricia de Melo Moreira)

Zárásként a Benfica a negyedik helyezett Braga otthonába látogatott, míg a Sporting a Konferencialiga-indulásért küzdő Guimaraest fogadta. A Benfica egy büntetővel hátrányba került, majd a második félidőben Pedro Goncalves vezetést szerzett a Sportingnak.

Noha Vangelisz Pavlidisz egyenlített a Braga vendégeként, majd a trónkövetelő emberelőnybe is került, Lisszabonban Gyökeres 83. percben szerzett gólja a bajnoki cím kérdését lezárta.

A Sporting a 2-0-s sikerrel 82, a Benfica az 1-1-es döntetlennel 80 ponttal zárta a bajnokságot – előbbi a Bajnokok Ligája alapszakaszában, utóbbi a BL 3. selejtezőkörében indulhat el.

Viktor Gyökeres vezeti az Aranycipő-listát, de még elveszítheti a címet

A Sporting színeiben az Arsenal, a Manchester United és a Paris Saint-Germain által egyaránt kiszemelt Viktor Gyökeres ugyan az előző két bajnokiján nem szerzett gólt, 39 találattal így is fölényesen zárt a góllövőlista élén: a magyar származású futballista mögött a második helyen Pavlidisz és a portói Samu 19-19 góllal végzett.

A svéd válogatott 26 éves csatára ezzel Kylian Mbappé (Real Madrid), valamint Mohamed Szalah (Liverpool) előtt 2,5-2,5 ponttal vezeti a ranglistát az európai bajnokságok legjobb góllövőjének járó Aranycipő-díjért zajló küzdelemben.

Igaz, a La Liga és a Premier League küzdelmei is még tartanak, és elég 2-2 gól Mbappétól vagy Szalahtól az előzésre.

A Sporting és a Benfica jövő vasárnap egymás ellen vívja a Portugál Kupa döntőjét – talán Viktor Gyökeres utolsó portugáliai mérkőzésén.