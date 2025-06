Döbbenet: kirúgták az Európa-liga-győztes csapat edzőjét

A döbbenet azért is jogos, mert a Tottenham 17 éven keresztül a világon semmit sem nyert. Erre jött Ange Postecoglou, aki elvezette a csapatot az Európa-liga döntőjébe, majd meg is nyerte azt. Ezzel a Tottenham a Bajnokok Ligája indulást is kiharcolta. Ez sem volt elég, az edzőnek mennie kellett.

Ange Postecoglou itt még boldogan emeli magasba az Európa-liga serlegét

(Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP)

Ange Postecoglou kirúgása hihetetlen sztori

Tegyük azonban azt is hozzá, hogy a Premier League 2024–25-ös szezonjában a Tottenham a 17. helyen végzett, azaz majdnem kiesett a legmagasabb osztályból. Valószínűleg ezt nem tudták elnézni, Ange Postecoglou ebbe bukott bele. Tehát az Európa-liga-győzelem sem volt elég, hogy maradhasson.

A Tottenham péntek esti közleményében megköszönték Postecoglounak a munkáját, majd ezt írták: „A vezetőség egyhangúlag arra a következtetésre jutott, hogy a klub érdekeit szolgálja a változás.

Bár az Európa-liga megnyerése ebben a szezonban a klub egyik történelmi győzelme volt, nem alapozhattuk döntésünket az ehhez a győzelemhez kapcsolódó érzelmekre.

Tehetséges, fiatal csapatunk van, és Ange nagyszerű alapot adott nekünk, amire építhetünk. Szeretnénk kifejezni hálánkat neki. Minden jót kívánunk neki a jövőre nézve – mindig szívesen látjuk majd Londonban.”

A kirúgott edző nem dobál sarat

Természetesen a kirúgott edző is megszólalt: „Az a lehetőség, hogy

Anglia egyik történelmi futballklubját vezessem, és visszaszerezhessem a megérdemelt dicsőséget, egy életen át elkísér.

Soha nem fogom elfelejteni ezt az élményt, s azt, hogy örömet szerezhettem azoknak, akik igazán szeretik ezt a klubot.”