„Ez nem lehet valóság” – a teniszlegenda szerint túlszárnyalták Federert és Nadalt

Carlos Alcaraz először is gratulált az ellenfelének, akit példaképnek és inspirációnak nevezett. Az Eurosportnak adott interjúban elmondta: kétszettes hátrányban csak az járt a fejében, hogy küzdjön tovább, és valahogy oldja meg a problémákat.

A meccs után gratulált egymásnak Carlos Alcaraz és Jannik Sinner (Fotó: AFP/Dimitar Dilkoff)

– Elképesztő volt. Nem is tudom szavakba önteni. Nulla-kettőre álltam a világelső ellen, először fordítottam ekkora hátrányból. A szívem-lelkem beletettem, nem gondoltam arra, mennyi az állás, mindent a pályára akartam tenni. Az ötödik szett a fel nem adásról szólt, csak küzdöttem, mentem, a szívem vitt előre.

Szinte csoda volt, hogy ezt megnyertem. Ebben a helyzetben nem tudod, mit csinálj, és azt sem tudom, hogy nyertem meg három meccslabdáról

– ismerte el a spanyol klasszis. – Megpróbáltam pontról pontra a legjobbamat nyújtani, pozitívan hozzáállni, szívvel teljesíteni, és mindent kiadni, ami bennem van. Megoldani a problémákat, és jobban játszani, mint Jannik, ami bizonyos helyzetekben nagyon nehéz volt. Azt hiszem, büszke lehetek a teljesítményemre.

A közösségi oldalakon posztoló szurkolókban, de még egyes szakértőkben is felmerült, hogy talán minden idők legjobb Grand Slam-döntőjét játszotta Alcaraz és Sinner. A spanyol ezt túlzásnak tartja, szerinte voltak már ennél jobb mérkőzések a tenisz történetében, de hatalmas boldogsággal tölti el, hogy beírta magát a történelembe.

– Az, hogy azt mondjátok, ez az egyik legjobb döntő valaha, az nagyon magas státusz. De azt kell mondanom, voltak jobbak. Mondok is egyet: Rafa Novak ellen Ausztráliában, az a döntő nagyon magas színvonalú volt, és ennél is jobb. De nagyon örülök annak, hogy a nevemet adtam az egyik legjobb döntőhöz. Ez volt a leghosszabb Roland Garros-döntő, bekerült a nevem a Grand Slam-történelembe.

Carlos Alcaraz szeme előtt Rafael Nadal lebegett

Végezetül hozzátette, honnan merítette az erőt a fordításhoz.

– Rafael Nadal nagy inspirációt jelentett számomra, egy példakép volt. Amikor levertnek éreztem magam, és elfogyott az erőm, megpróbáltam Rafára gondolni, az összes feltámadására, amit mutatott. Megpróbáltam ugyanazt tenni, amit ő, az utolsó pontig küzdeni. Rafa mindig is a példaképem volt, ugyanazt akarom tenni, mint ő.

A legyőzött Sinner pályafutása során először bukott el GS-torna-döntőt, és bár láthatóan csalódott volt a vereség miatt, nem zuhant magába, és a tőle megszokott összeszedettséggel értékelt.

– Könnyebb teniszezni, mint beszélni – mondta, miután gratulált a győztesnek. – Nagyon köszönöm a csapatomnak, hogy ilyen szintre juttattatok. Mindent megtettünk, amit csak tudtunk, tényleg mindent megpróbáltunk. Kicsivel korábban aláírtam volna a döntőt, most egy kicsit másként érzem. Nagy megtiszteltetés játékosként egy ennyire különleges helyen versenyezni. Valahol örülök ennek az eredménynek. Ma nem fogok jól aludni, de azért rendben van.

Alcaraz és Sinner felülmúlta a legendákat?

A hétszeres Grand Slam-bajnok legenda, Mats Wilander szerint a két fiatal új szintre emelte a játékot, olyan sebességgel játszanak, ami már-már feldolgozhatatlan az emberi agy számára. Wilander úgy látta, ez a döntő még Roger Federer és Rafael Nadal meccseit is felülmúlta.

– Láttam Federer és Nadal néhány döntőjét, és azok is nagyszerűek voltak, de számomra egyik sem ér fel ehhez. Azt gondoltam: ez nem lehet valóság – olyan tempóban játszanak, ami már nem is emberi. Ők ketten a legjobb sportolók közé tartoznak, akiket az emberiség adhat, és történetesen teniszezők. Büszkeség és megtiszteltetés, amit érzek, hogy én is részese lehettem ennek a sportágnak, és talán inspirálhattam a saját generációm után következőket. Most pedig eljutottunk idáig ezzel a két harcossal. Ritkán fordul elő, hogy nem találom a szavakat, de ez egy csodálatos nap.

Wilander a végjátékot külön kiemelte az Eurosportnak.

A végén a színvonal teljesen abszurd volt. El sem hiszem, hogy egy ilyen rivalizálásnak lehetünk tanúi. Ők tényleg egy másik szintre emelték ezt a sportágat. Sosem hittem volna, hogy ezt fogom mondani a nagy hármas – Roger, Rafa és Novak – után, de a játék most gyorsabb, mint valaha, és olyan szinten van, amit nehéz elhinni, hogy ember képes erre.

Nagyon-nagyon sajnálom Jannik Sinnert a meccslabdák miatt – megérdemelte volna a győzelmet, de lesz még esélye. De nincs vége, amíg nincs vége, és az utolsó pontot is meg kell nyerni. Összességében egy hihetetlen torna volt, és a döntő messze a legjobb mérkőzés lett – számomra ez egyszerűen lenyűgöző.