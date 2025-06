Hat kimaradt tizenegyes, döbbenetes meccsen ment tovább a házigazda + videó

Costa Rica büntetőből szerzett vezetést az Egyesült Államok ellen, az Arany-kupa társházigazdája viszont kihagyta a maga tizenegyesét. Akcióból azonban összejött a gól, majd nem sokkal a fordulás után a második is, de Costa Rica is egyenlíteni tudott. A hosszabbításban nem született újabb találat, jöhetett a tizenegyespárbaj, amelyben az amerikaiak kétszer, Miguel Herrera fiai viszont háromszor is hibáztak, így az Egyesült Államok jutott be az Arany-kupa elődöntőjébe.

A három tizenegyest védő Matt Freese volt az Egyesült Államok hőse. Fotó: Getty Images North America/AFP/Stephen Maturen

Guatemala lesz az Egyesült Államok ellenfele

Az elődöntőben viszont nem a két házigazda csap össze, Kanada ugyanis szintén tizenegyesekkel búcsúzott Guatemala ellen. A kanadaiak büntetőből megszerezték a vezetést, ám az első félidő végén Jacob Shaffelburg néhány perc alatt két sárga lapot is összeszedett, így csapata kénytelen volt a teljes második játékrészben emberhátrányban játszani.

Guatemala végül csak egy góllal tudta kihasználni az emberelőnyt, ám a szétlövésben jobban koncentrált, így Luis Fernando Tena együttese lesz az Egyesült Államok ellenfele a döntőbe jutásért.

Érdekesség, hogy a négy negyeddöntőből három is tizenegyesekkel dőlt el.