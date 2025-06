Tényleg ennyit keresnek a magyar focisták? Megkérdőjelezték a friss fizetési adatokat

A DVTK rámutatott a számítás gyenge pontjára

Azonban könnyen lehet, hogy a számításokba hiba csúszott, ugyanis a DVTK cégvezetője, Tamás Gábor szerint nem keresnek átlag felett a játékosaik, szerinte jóval lejjebb szerepelnek a listán, valahol a középmezőnyben.

– Az elmúlt évek fejlődésének köszönhetően a Diósgyőr FC Kft. Miskolc egyik legnagyobb foglalkoztatójává vált, az előző évben 256 alkalmazott vett részt a klub működtetésében, és jelenleg is ennyi fő dolgozik a cégnél. Gazdasági társaságunk nemcsak az első csapatot, hanem a teljes akadémiát, valamint a DVTK Stadiont is működteti, és két területtől eltekintve minden munkatársunk a Diósgyőr FC Kft. alkalmazottja, így a bértömeg nemcsak a futballistákra vonatkozik, hanem mind a 256 dolgozónkra összesen – emelte ki a cégvezető, aki arra is rámutatott, valószínűleg ott csúszhattak el a számítások, hogy alulbecsülték a többi dolgozó bérét, így jöhetett ki az irreálisan magas összeg a focisták fizetésénél.

– Az összbérköltségből (3,65 milliárd forint) kivonták a nem labdarúgó státusú alkalmazottak bérét, azonban az itt megadott 650 millió forintos érték aránytalanul alacsony a DVTK esetében (csak mellékesen: az MTK-nál is szinte pontosan ugyanennyi jött ki mintegy körülbelül 50 munkavállalóra, amiben minden bizonnyal a profi labdarúgók is szerepelnek).

Nem vették figyelembe, hogy az előbb említett módon a Diósgyőr FC Kft. az első csapat mellett a DVTK Labdarúgó Sportakadémiát is működteti, valamint a DVTK Stadiont is üzemelteti. Amennyiben a közölt átlagbér valós lenne a labdarúgók esetében, akkor a többi munkavállalónak kirívóan alacsony bérért kellene dolgoznia, ami nem fedi a valóságot

– hangsúlyozta a cégvezető, aki hozzátette, hogy a focisták fizetése nem nyilvános adat, így aki nem ismeri azt, csak kalkulálni tud.