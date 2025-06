„Férfinak kell lenned" – balhézott a Fradival a távozó játékos

Nem alkotott maradandót az FTC-nél a holland születésű, de surinamei-i válogatott labdarúgó, Virgil Misidjan. A 31 éves balszélső 2024 nyarán a szaúdi másodosztályban szereplő al-Taitól érkezett ingyen az akkori tréner, Pascal Jansen kérésére – Misidjan korábban a holland Zwollénél és a Twenténél is lehúzott pár évet. Ugyanakkor Jansen sem volt elégedett a játékos teljesítményével, hozzáállásával, mindössze hétszer adott neki lehetőséget decemberig – amikoris a holland vezetőedző New Yorkba távozott. Robbie Keane-nél már a keretbe sem fért be Misidjan, nyáron pedig visszatért Hollandiába, az első osztályban legutóbb nyolcadik NEC Nijmegenhez.

Virgil Misidjan, az FTC szélsője mindössze hétszer lépett pályára a klub színeiben Fotó: Fradi.hu

Balhé a játékos és az FTC között

Misidjan aztán Hollandiában az első interjújával felkavarta az állóvizet. A 31 éves szélső a Voetbal Internationalnak nyilatkozott, amelyben elárulta, nem volt felhőtlen viszonya a kilencedik kerületi klubbal.

Nem volt éppen kellemes. Néha elég kemény volt, de ilyenkor össze kell szorítanod a fogad. Nem fogok panaszkodni. Akkoriban volt egy kis balhém is a klubbal, ami néha együtt jár a futballal.

Misidjan is kereste a bajt

Ugyanakkor a történethez hozzátartozik, hogy Misidjan sem volt egy ártatlan bárány: Keane első hazai Európa-liga-meccsén, a holland AZ Alkmaar elleni meccskeretből azért maradt ki, mert korábbi csapata, a Twente El-találkozójára látogatott ki.

Míg 2018-ban súlyos incidens részese volt, egy roosendaali parkolóban összeverekedett egy 68 éves férfival, aki kettős bokatörést és könyöktörést szenvedett. Misidjant előbb hat hónap börtönbüntetésre ítélték, majd a fellebbezést követően 58 napos felfüggesztett börtönbüntetést kapott és 240 óra közmunkára kötelezték.

– Az emberek gyakran csak a szép és jó oldalát látják, de én elég sok kellemetlen dolgot is megéltem. Ez egy kicsit hozzátartozik a dologhoz, és külföldön másképp bánnak a játékosokkal, mint Hollandiában.

Futballistaként mindig játszani akarsz, de néha nehéz helyzetekbe kerülsz. Ilyenkor férfinak kell lenned, keményen dolgoznod és gondoskodnod arról, hogy készen állj a következő lehetőségre. És a lehetőség előbb-utóbb mindig jön, nekem most épp itt, a NEC-nél

– folytatta Misidjan, aki nem nyerte el az FTC-szurkolók szimpátiáját a nyilatkozata után. Íme, néhány reakció a közösségi médiában:

„Öcsém, te egy megyei bajnokságba való játékos vagy.”

„Le sem kellett volna igazolni.”

„Hát én azt sem tudtam, hogy ez nálunk van, pedig 90 százalékban kint voltunk minden meccsen!”

Így alakul át az FTC kerete

A Ferencváros háza táján nagy a mozgás nyáron, eddig az ausztrál Daniel Arzani (Melbourne Victory), a brazil Cadu (Viktoria Plzen), a svéd Jonathan Levi (Puskás Akadémia), a belga Toon Raemaekers (KV Mechelen) illetve részben az MLSZ új, magyar szabálya miatt két hazai játékos, Nagy Barnabás (Nyíregyháza) és Ötvös Bence (Paksi FC) érkezett az NB I címvédőjéhez.

Misidjan mellett már hivatalosan is távozott a magyar klubtól Mohamed Ben Romdan (Al-Ahli), Eldar Civic (FK Baltyika) és Owusu Kwabena.