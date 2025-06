Az ostoba harácsolók csődbe vitték a világbajnokságot

Már a februári világbajnokság előtt is állt a bál Norvégiában. Lapunk is többször beszámolt arról, milyen őrületes módon harácsoltak a trondheimi ingatlantulajdonosok az északisí-világbajnokság előtt. A bérbe adott lakások ára az egekbe emelkedtek. A szakértők arról beszéltek, hogy ez lesz minden idők legdrágábban megrendezett északisí-világbajnoksága. Ezek után mindenki azt várta, hogy a végelszámolást követően óriási lesz a szervezők nyeresége. Nem így történt.

Norvégiában nem volt ember, aki azt gondolta, hogy az idei északisí-világbajnokság rendezése csődöt okoz. Fotó: Kentaro Tominaga/Yomiuri

Északisí-világbajnokság: minden idők legbotrányosabb vb-je

Hogy ez miként fordulhatott elő, arról egyelőre csak találgatások vannak. Senki sem hitte el ugyanis, amit a szakértők már korábban jeleztek: ez a vb-rendezés gazdasági szempontból mindent elsodorhat. Jelenleg teljes a zűrzavar, senki sem látja át a számokat, a felelősök egymásra mutogatnak. Kedden a trondheimi városházán került sor arra a megbeszélésre, amelyen a vb-t szervezők próbálták megmagyarázni a megmagyarázhatatlant. Az értekezlet végén senki sem lett okosabb. Egyelőre nincs ember, aki meg tudná mondani, mekkora lesz a hiány. Tove Moe Dyrhaug, a Norvég Síszövetség elnöke a szervezőkre mutogat. Azt mondta, hogy itt minden egyes részletnek nyíltnak és átláthatónak kellene lennie, de ez nincs így. Szerinte ebbe az ügybe nagyon sokan belebukhatnak (saját felelősségéről nem beszélt a sportvezető.) Azt is hozzátette: fogalma sincs, mennyi a deficit, melyik hitelezőnek mennyivel tartoznak. Teljes tehát a káosz. A legrosszabb esetben az egész vb csődbe mehet.

Az egyik norvég sportlap, a VG szerint a világbajnokság 34 millió koronás, azaz több mint egymilliárd forintos veszteséggel zár majd.

Kjetil Reinskou, Trondheim városának pénzügyi tanácsosa sietve bejelentette, hogy a város nem hajlandó finanszírozni a veszteséget. Szerinte óriási botrány, hogy egy olyan esemény, amely az előzetes számítások szerint 20 millió koronás nyereséggel kellett volna záruljon, most a csőd szélén táncol.

A norvég sportsajtó is heves támadásba lendült. Már csak azért is, mert az ottani újságírók úgy vélik, hogy a szervezők szándékosan hallgatják el a valóságot. Az NRK tévécsatornájának egyik riportere szerint a 34 milliós hiány sem a valóság. Nem lenne meglepve, ha a végső hiány elérné a 70 millió koronát.

Mindent magára vállalt a vezérigazgató

Egy másik sportújságíró, Birger Löfaldli is nagyon súlyosnak ítélte meg a jelenlegi helyzetet. Szerinte azzal, hogy a szervezők nem állnak ki a nyilvánosság elé, csak a bajt fokozzák. Birger Löfaldli most attól tart, hogy a norvég sportvezetésbe vetett bizalom megrendül, arról nem beszélve, hogy valakinek ki kell majd fizetni a számlákat. Szerinte itt nemcsak arról van szó, hogy a síszövetség hibázott, hanem arról is, hogy

az országos botránnyá dagadt események az egész norvég sportvezetést elsöpörhetik.

Az újságíró kijelentette: a balhé azért következhetett be, mert nem a megfelelő embereket nevezték ki a fontos vezetői pozíciók betöltésére. Az ilyesmi eddig teljesen szokatlan volt Norvégiában. Åge Skinstad és Åsne Havnelid, a világbajnokság vezérigazgatója, illetve igazgatótanácsának elnöke a keddi megbeszélés után semmit sem volt hajlandó mondani. Ez okozta a legnagyobb felháborodást. Åsne Havnelid vezérigazgató egy korábbi nyilatkozatában még azt mondta, hogy kudarcot vallott a vb-rendezés kapcsán. Az igazgató előzetesen abban reménykedett, hogy a világbajnokság húszmillió koronás nyereséget termel majd.

Fára mászott egy szurkoló a 2025-ös trondheimi északisí-világbajnokságon. Fotó: AFP/Jonathan Nackstrand

Ebből ma már semmi sem lesz. A vezérigazgató szerint menet közben képtelen volt áttekinteni a folyamatokat, igaz, senki sem jelezte számára, hogy baj lehet. Ugyanakkor ebben a nyilatkozatában mindenért vállalta a felelősséget.

A norvégok számára azért is okozott döbbenetet a dolog, mert a 2011-ben Oslóban rendezett északisí-világbajnokság 60 millió koronás profitot termelt.

A vezérigazgató azt is hozzátette, hogy a csődöt azért kellene mindenképp elkerülni, mert ebben az esetben a hitelezők végképp lemondhatnak a pénzükről.

A hitelezők közül a Brimi Eventyr nevű cég tulajdonosa, Arne Brimi szólalt meg. Az ő cége volt felelős a világbajnokságon a VIP-személyek ellátásáért és az étkezésekért. A hiány most már akkora lett, hogy a szervezőknek le kellett állítaniuk a kifizetéseket. Az ok egyszerű: nem volt miből fizetni. A cégvezető pontos számokat nem akart közzétenni, csak annyit mondott, hogy jelentős összeggel tartoznak neki.

Kárörvendők és sajnálkozók

Az ügy túlmutat azon, hogyan lehetett csődbe vinni azt az eseményt, amit mindenki várt a skandináv országban. A történések teljesen jól illeszkednek abba a folyamatba, amit manapság egy-egy nagy világverseny megrendezése jelent. Nem véletlen, hogy a világ egyik legfontosabb és legnagyobb sportversenyét, a FINA égisze alatt zajló vizes világbajnokságot manapság szinte csak Ázsiában rendezik meg (idén Szingapúr lesz a házigazda),

mert az évről évre dráguló rendezési költségeket egyre kevesebben akarják megfizetni.

A trondheimi északisí-világbajnokság ellendrukkerei persze most dörzsölik a tenyerüket és azt mondják, hogy mindez előre látható volt. Szintén a kárörvendés jelei mutatkoznak azok között, akik szerint az ott élő emberek agyament harácsolása nem vezethetett máshoz, mint a csődhöz. A jelentések ugyanis arról is szóltak, hogy a vártnál jóval kevesebb drukker vette meg a méregdrága jegyeket a februári eseményre. Szinte mindenkit elriasztottak az árak, senki sem akart súlyos pénzeket kifizetni egy-egy szobáért vagy házért.

2017-ben a bergeni kerékpáros-vb is csődbe ment

Ugyanakkor az eset nem egyedi Norvégiában, mert a Bergenben 2017-ben megrendezett kerékpáros-világbajnokság is csődbe ment. Bár az eseményre több tízezer drukker utazott el, a végelszámolásnál súlyos pénzügyi botrány robbant ki.

A 2017-es bergeni kerékpáros-világbajnokság megrendezése után is csődöt jelentettek. AFP/Jonathan Nackstrand

A Norvég Tudományos és Technológiai Egyetem Sport- és Kulturális Menedzsment Kutatóközpontja által 2018-ben közzétett jelentés megállapította, hogy

a világbajnokság szervezőbizottsága nem rendelkezett megfelelő pénzügyi ellenőrzéssel,

és rosszul mérte fel az esemény megrendezésével járó pénzügyi kockázatokat. Norvégia amúgy a mai napig folyamatosan kártérítést fizet a Nemzetközi Kerékpáros-szövetségnek.