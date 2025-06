Összetört autók, McLaren-betli − péntek 13. kísértett a kanadai Forma−1-es pályán + videó

Mindkét pénteki szabadedzésre jutott egy autótörés, valamint jókora meglepetés is az eredményekben. A Forma−1-es Kanadai Nagydíj érdemi része persze még hátra van, a pilóták és a csapatok gondoskodtak róla, hogy a nyitány is emlékezetes legyen.

A Forma−1-et uraló McLarennél akad tennivaló a Kanadai Nagydíjon ( Fotó: Anadolu/Mert Alper Dervis)

Forma−1-es balesetek

Charles Leclerc, a Ferrari pilótája kihagyta a második szabadedzést. A monacói pilóta az első gyakorláson csapta neki autóját az energiaelnyelő falnak, és

a látszatra nem nagy és nem veszélyes ütközés mégis olyan súlyos károkat okozott a Ferrariban, hogy a lecserélt monocoque köré az egész autót újra kellett építeni

− számolt be az esetről az Origó, hozzátéve, hogy a magyar idő szerint 23 órakor kezdődött második gyakorláson a 7. percben a 7-es kanyarban Lance Stroll, az Aston Martin kanadai versenyzője találta el a falat, de megúszta egy letört bal első kerékkel.

McLaren-kísérletezgetés

Ha nem is törtek autót, az előző kilenc versenyhétvégén tizennyolcból tizenhat alkalommal dobogóra álló, konstruktőri címvédő McLaren pilótái is botlottak.

Az első gyakorláson egyik versenyzőjük sem tud a legjobb hatba kerülni, ami igazi ritkaság a mostani Forma−1-ben.

A nyitóedzésen Lanco Norris a 7. idővel zárt, míg a vb-pontversenyt vezető Oscar Piastri csak 14. lett. Aztán az új fejlesztéseket tesztelő csapat tagjai már jobban teljesítettek a második szabadedzésen: Norris a második helyig zárkózott fel, és csak 0,028 másodperccel maradt el az éllovastól, és Piastri is a 6. helyre lépett előre.

Verstappen bizonyítási vágya

Az első szabadedzés Max Verstappen (Red Bull), a második George Russell (Mercedes) elsőségével zárult a Forma−1-es Kanadai Nagydíj péntekjén. A világbajnoki címvédő holland, Verstappen a szokásosnál is jobban szeretne bizonyítani, miután balesetet okozott, amiért eltiltás fenyegeti. Mint korábban jeleztük, csapattársa, Cunoda Juki, valamint az Imola óta a mezőnyben szereplő Franco Colapinto (Alpine) is a helye megtartásáért versenyezhet, mellettük pedig a csuklósérülése miatt a legutóbbi futamot kihagyó Lance Stroll (Aston Martin) is visszatér.

A harmadik szabadedzést magyar idő szerint szombaton 18.30-tól, az időmérőt 22.00 órától, a futamot június 15-én vasárnap 20.00 órától rendezik.