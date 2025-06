Max Verstappen egyszer már bosszút állt, most ismét megtenné

Már kilenc versenyhétvége telt el a Forma–1 2025-ös idényéből, és a konstruktőri címvédő McLaren pilótái a lehetséges tizennyolcból tizenhat alkalommal dobogóra álltak. Ezek után merészség lenne bármelyik pályán kijelenteni, hogy nem Oscar Piastri és Lando Norris a futam legnagyobb esélyesei, és ez a soron következő Kanadai Nagydíjon sincsen másképpen. A hetvenkörös vasárnapi versenyen az időjárás aligha lesz fontos tényező, ugyanis a teljes hétvégéhez hasonlóan 20 és 25 Celsius-fok közötti hőmérsékletet és gyenge széllel kísért száraz körülményeket jósolnak. Így szinte biztosan nem lesz szerepe a pálya felújított vízelvezető rendszerének, legfeljebb csak a hasonló viszonyok között gyakran felbukkanó mormotáknak. A négyszeres világbajnok Max Verstappen azonban idén már kétszer is meglepte a wokingiakat, és ez a montréali Notre-Dame-szigeten is megtörténhet.

Az elmúlt három évben Max Verstappen nyerte a Forma–1-es Kanadai Nagydíj futamát. Fotó: Getty Images via AFP/Mark Thompson

Május közepe és szeptember közepe között rendszeresen Kanada az egyedüli nem európai helyszín, 1982 óta ráadásul mindig júniusban van az itteni nagydíj. A jövő évi versenynaptárban május végi időpontot kapott a montréali versenyhétvége, de a helye továbbra is megkérdőjelezhetetlen a Forma–1-ben. Michael Schumacher és Lewis Hamilton (jelenleg Ferrari) rekordot jelentő hét-hét alkalommal győzött a Gilles Villeneuve-ről elnevezett, gyors kanyarokat, közeli falakat és trükkös sikánokat tartalmazó aszfaltcsíkon, de tavaly óta nem csupán Nelson Piquet, hanem Max Verstappen is három futamgyőzelemmel áll mögöttük a rangsorban.

A Red Bull holland pilótája a helyszín kétéves kihagyását követően 2022-ben, 2023-ban, majd 2024-ben is diadalmaskodott a pályán.

Az előbbi két évben mindezt a pole pozícióból rajtolva tette, és tavaly sem volt nála gyorsabb az időmérőn, ám akkor mégis másodikként startolt, hiszen rosszabbul jött ki a George Russell-lel (Mercedes) szembeni holtversenyéből. Másnap a holland bosszút állt érte, hiszen a futamon megelőzte a brit versenyzőt.

Max Verstappen és George Russell újabb csatája jöhet

Verstappen és Russell a legutóbbi, Spanyol Nagydíjon is azonos idővel zárta az időmérőt, ekkor a címvédő indulhatott a riválisa elől a köre előbb történt teljesítése miatt. Kettejükkel kapcsolatban mégsem ez a holtverseny maradt emlékezetes Barcelonából, hanem a futam végén történt ütközésük, amely következtében Verstappen időbüntetést és három büntetőpontot is kapott. Utóbbi azt jelenti, hogy amennyiben Kanadában is büntetőponttal sújtják őt, akkor ki kell hagynia a június végi Osztrák Nagydíjat. A vetélytársaknak azonban aggasztó lehet, hogy az elmúlt években egy-egy rosszabbul sikerült Verstappen-hétvégét szinte mindig egy remekül sikerült futam követett a részéről – a Mercedest irányító Toto Wolff ezúttal is hasonlótól tart.

Toto Wolff szerint Max Verstappen régóta nem követett el hasonló durvaságot. Fotó: NurPhoto/Andrea Diodato

– Van egy sorminta, ami feltűnt nekem a legnagyobbakkal kapcsolatban: az kell nekik, hogy ellenük legyen a világ, és akkor teljesítenek a lehető legmagasabb szinten.

Néha pont emiatt ők nem is tudatosítják, hogy igazából nincs ellenük a világ, csak éppen ők hibáztak vagy rontották el.

Maxtól talán a 2021-es idény óta nem láttunk ilyen hibát – mondta az Ezüstnyilak csapatfőnöke.

Lance Stroll hazai pályán tér vissza

Verstappen mellett is több pilótának kiemelten fontos lesz a Kanadai Nagydíj. Csapattársa, Cunoda Juki, valamint az Imola óta a mezőnyben szereplő Franco Colapinto (Alpine) is a helye megtartásáért versenyezhet, mellettük pedig a csuklósérülése miatt a legutóbbi futamot kihagyó Lance Stroll (Aston Martin) is visszatér. Egyelőre a csapatának is kérdéses, hogy a hazai pályán köröző Strollra milyen hatással lesz a kézműtétje.

Stroll az eddigi hat hazai futamából ötször is pontot szerzett. Fotó: NurPhoto/Alessio Morgese

A Haas kétszázadik és az Alpine századik Forma–1-es nagydíján Oscar Piastri vág neki az egyéni pontverseny élén, a 186 pontos ausztrál mögött Lando Norrisnak 176, Max Verstappennek 137 pontja van. A konstruktőrök között az éllovas McLaren előnye 197 pont a második Ferrari előtt, de a maranellóiakhoz képest a Mercedes és a Red Bull is huszonegy ponton belül áll.