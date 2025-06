Védőt is kell vennie a Fradinak, fontos játékosa távozott

Az előző idény végéhez közeledvén már lehetett hallani olyan hangokat a Ferencváros háza tájáról, melyek szerint az együttest 2019-től kezdve szolgáló Eldar Civic távozhat, a szezonzárást követően pedig felgyorsultak az események: a labdarúgó előbb Horvátországban pihent, majd megállapodás köttetett a jövőjéről. Civic hat év után távozik Budapestről, és az orosz élvonalba frissen feljutott FK Baltikánál folytatja a pályafutását. Ezzel ő az FTC első nyári távozója azok után, hogy két középpályás, a brazil Cadu, valamint a Paksról igazolt Ötvös Bence aláírt a bajnokhoz.

Eldar Civic (zöld-fehérben) nagy sikerek részese volt az FTC játékosaként (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Alapemberét veszítette el az FTC Civic személyében

A 29 éves hátvéd az évek során 191 tétmérkőzésen képviselte az FTC-t, amellyel hat bajnoki címet és egy Magyar Kupát nyert, négy gólt szerzett és 36 gólpasszt jegyzett. Mindezek mellett részese volt a klub modern kori nemzetközi sikereinek is: a Fradival szerepelt 2020-ban a Bajnokok Ligája főtábláján, 2019-ben, 2021-ben, 2022-ben és 2024-ben az Európa-ligában, 2023-ban pedig a Konferencialigában is.

Civic az elmúlt hat esztendőben szinte csak sérülés miatt hiányzott a Fradiból, egyébként a csapatnál megfordult valamennyi edző számított rá a pálya bal szélén – többnyire védőként, ám Robbie Keane időszakában már a középpályán is. Új klubja közlése szerint a bosnyák három évre írt alá a Baltikhoz.

Civic hatszoros magyar bajnokként távozik az FTC-től (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Erősíteni kell a bajnokcsapat bal szárnyát

Civic számára konkurenciát Cristian Ramírez és Pászka Lóránd jelentett, előbbi azonban augusztusban már 31 éves lesz, utóbbi pedig kölcsönben, az élvonalból kiesett Kecskeméten töltötte a tavaszi félszezont, és további sorsát illetően még nem számoltak be hivatalos döntésről. Eldar Civic távozása aligha érte váratlanul a Ferencváros illetékeseit, akik bizonyára már gőzerővel dolgoznak a légiós pótlásán. A sajtóhírekben többször is felbukkant már a bajnokcsapattal kapcsolatban a Nyíregyháza 24 éves védőjének, Nagy Barnabásnak a neve, aki korábban megfordult az FTC ifjúsági csapataiban is, ráadásul pont azokon a posztokon bevethető, ahol Civic is játszott.

Nagy Barnabás megszerzése a Magyar Labdarúgó-szövetség új ösztönzőrendszere miatt is telitalálat volna a Ferencvárosnak, ám várhatóan nem a zöld-fehérek lesznek a futballista egyedüli kérői: a nyíregyháziak részéről elismerték, hogy magyar és oroszországi érdeklődés is van Nagyra vonatkozóan.

Július második felében kezd a Fradi a BL-ben

A csapat megerősítésére még van némi ideje az FTC-nek, a futballcsapat ugyanis június közepén kezdi meg a felkészülést a 2025/2026-os idényre, első tétmérkőzését pedig várhatóan július 22-én vagy 23-án, a Bajnokok Ligája selejtezőjének második fordulójában fogja játszani. A sorsolást június 18-án készítik el. Az FTC biztosan kiemelt lesz ebben a körben, így olyan ellenfeleket kaphat, mint az FK Zalgiris (litván), a Pafosz FC (ciprusi), az RFS Riga (lett), a Zrinjski (bosnyák ), a Lincoln Red Imps (gibraltári), a KuPS Kuopio (finn), a The New Saints (walesi), a FC Drita (koszovói), a Breidablik (izlandi), a Linfield (északír) vagy éppen a Buducsnoszt Podgorica (montenegrói). Hozzájuk csatlakoznak még az első körből továbbjutó csapatok.

Ötvös Bence leigazolása után a sportigazgató, Hajnal Tamás, valamint az FTC Labdarúgó Zrt. vezérigazgatója, Orosz Pál is nyilatkozott: