„Megkaphatjuk barátainkat” – Böde és a Paks után a Fradi a románok célkeresztjében

Kedden az már kiderült, hogy a Paks a kolozsvári CFR ellen kezd az Európa-liga első fordulójában, aminek apropóján a Cluj24.hu nevű román portál meglepő családfakutatási eredményről számolt be: „A szomszédos ország csapatában csak magyar játékosok vannak, köztük a román származású Böde Dániel, aki soha nem játszott Romániában.” Ne firtassuk, ezt honnán vették a románok. S máris itt a következő gyöngyszem, ezúttal Gigi Becali, az FCSB, a korábbi Steaua tulajdonosa foglalkozott a magyarokkal, azon belül a Ferencvárossal, de mint olvashatjuk, már a BL-selejtező harmadik körére fókuszálva.

Az FTC csak a BL-selejtező 3. fordulójában találkozhat Gigi Becali csapatával, a román FCSB-vel Fotó: fradi.hu

– A harmadik körben megkaphatjuk barátainkat, szomszédunkat. Együtt élünk velük Erdélyben, a magyar barátainkkal. A Zvezdát elkerülnénk. De mindenkit megcsapunk, csak a playoff kör lesz izgalmas. De a Ferencváros és a Ludogorec már nem olyan erős. A Celticet nem szeretném, de különben mindegy. De ha őket kapjuk, őket is meg kell verni. Túl erősek vagyunk ahhoz, hogy bárkitől is tartsunk – idézi az Üllői út 129. Gigi Becalit.

Miért szerette meg Gigi Becali a magyarokat?

Lehet okunk az aggodalomra, amikor Gigi Becali úgy gondol ránk, mint a barátaira. Becali még a Ceausescu-korszakban alapozta meg a hírnevét és a vagyonát, számos magyarellenes, sőt magyargyűlölő kijelentés tapad a nevéhez. 2022-ben látszólag átfordultak az érzelmei, amikor Bognár Tamás játékvezető befújt az FCSB-nek egy kamu büntetőt a Viking elleni Konferencialiga-rájátszás visszavágóján. Becali utána így nyilatkozott: „Tegnaptól a magyarok a barátaim, a testvéreim! Azt a büntetőt senki nem fújta volna be!”

Nos, jobban tesszük, ha nem kérünk Gigi Becali szeretetéből…

Kik lehetnek a Fradi ellenfelei a BL-selejtező 2. fordulójában?

Visszatérve a Fradihoz, a magyar bajnoknak a BL-selejtező második fordulója elméletileg nem okozhat gondot. az FTC a következő csapatokat kaphatja:

FK Zalgiris (litván)

Pafosz FC (ciprusi)

RFS Riga (lett)

Zrinjski (bosnyák)

Lincoln Red Imps (gibraltári)

KuPS Kuopio (finn)

The New Saints (walesi)

FC Drita (koszovói)

Breidablik (izlandi)

Linfield (északír)

Buducsnoszt Podgorica (montenegrói),

valamint az első körből továbbjutó csapatok.

Ez alapján nem is vitás, a Buducsnoszt Podgoricát, a Zrinjskit jó lenne elkerülni. A litván Zalgiris és a walesi The New Saints csapatával az FTC már találkozott az elmúlt években, egyik sem okozott gondot a magyar bajnoknak.

Bárki is legyen az ellenfél, kiemeltként a Ferencvárosnak muszáj továbbjutnia, aztán jöhet akár Gigi Becali FCSB-je is…

A Gigi Becali pálfordulásának az oka: