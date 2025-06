Kovács Zoltán visszatért volt csapatához: „A sportigazgatói poszt inkább nekem való”

Nagy megtiszteltetés volt, és ezúton is köszönöm a lehetőséget Ratatics Péternek, az Újpest FC elnökének, hogy főtanácsadó lehettem, de azt hiszem, ahhoz a pozícióhoz még túl fiatal vagyok, és sokkal több ambíció is van bennem, a sportigazgatói poszt inkább nekem való. Nagyon jól éreztem magam az első időszakomban Diósgyőrben, úgy érzem, hogy annak ellenére, hogy mindenki számára egyértelmű volt, hogy ezer szállal kötődöm az Újpesthez, hamar elfogadtattam magam a munkámmal és a hozzáállásommal. Ahogy akkor is, most is azt ígérhetem, hogy minden erőmmel és tudásommal azon leszek, hogy a Diósgyőr sikerét szolgáljam.