Kubatov Gábor árnyalta a képet: mégsem követi az FTC az MLSZ új iránymutatását?

Az FTC elnöke elérzékenyült. Kubatov Gábor az elmúlt évek nagy pontelőnnyel megnyert bajnoki címei – a Ferencváros 2019 óta minden évben elsőként végzett az NB I-ben – miatt hozzászokhatott a sikerhez, ám ezúttal az utolsó fordulóig, az ETO FC Győr elleni szezonzáró végéig nyitott kérdés volt, hogy a címvédő vagy a Puskás Akadémia lesz-e a bajnok. Az, hogy a győriek legyőzésével végül csak meglett az újabb aranyérem, ilyen érzéseket váltott ki a klubvezetőből.

Itt már Kubatov Gábor is megnyugodhatott: fennállása 36. bajnoki címét ünnepelte az NB I utolsó fordulója után az FTC (Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly)

– Ennek a szezonnak is vannak nagyon erős, hangsúlyos tanulságai.

– Az egyik biztosan az, hogy nem lehet egy éven belül három vezetőedzőt elfogyasztani. Persze ez közben büszkeség is, mert mindkét edzőnket kivásárolták a szerződéséből, így kerestünk 600 millió forintot a két tréneren.

– Az edzők elmentek, aztán a harmadikkal tudtunk bajnokok lenni, ami szerintem egy komoly teljesítmény – magyarázta Kubatov, aki azt is elárulta: különösen imponáló volt számára, hogy a tavaly szilveszterkor a New York City FC-hez szerződött Pascal Jansent váltó, az FTC-t végül bajnoki címre vezető Robbie Keane többször is éreztette, hogy szeretne a klubnál dolgozni.

Kubatov Gábor legkedvesebb emléke és az a bizonyos elbeszélgetés

Az FTC Labdarúgó Zrt. vezérigazgatója, Orosz Pál és a Ferencváros sportigazgatója, Hajnal Tamás részvételével zajló Fradi Zónában kérdésre válaszolva Kubatov Gábor elárulta, hogy számára melyik volt az idény legemlékezetesebb pillanata.

– Nekem a Tottenham elleni mérkőzés – felelte a sportvezető, utalva az Európa-liga alapszakaszában 2024. október 3-án lejátszott, a sorozat későbbi győztese ellen, Budapesten 2-1-re elveszített meccsre. – Nagyon szeretem az angol futballt, de azzal a csapattal pariban voltunk. Azt éreztem, hogy komoly meccset vívtunk egy angol topcsapattal. Jó erre a szintre fellépni.

Kiderült az is, hogy ennek a mérkőzésnek a kapcsán született az a cikk, amely a Nemzeti Sporttal való szakításhoz vezetett.

Kubatov visszautalt arra az alkalomra is, amikor február végén, a Viktoria Plzen elleni Európa-liga búcsú után a klubvezetés „elbeszélgetett” a kerettagokkal. A csapat akkori teljesítményét nézve válságértekezletnek is nevezhető összejövetelről az elnök elmondta: megmondták a futballistáknak, hogy ha nem lesznek bajnokok, nem kapják meg a prémiumot, amelyet végül nagy örömmel utaltak el.

– Nagyon őszintén elmondtam az érzéseimet a fiúknak. – Arról beszéltem, hogy mi nem játékosokat, hanem partnereket igazoltunk a győzelemhez, és akkor azt éreztem, hogy be vagyunk csapva. Inkább lelki beszélgetés volt. Egy kicsit össze kellett szedni magunkat

– emlékezett Kubatov Gábor.

Az FTC még nem döntött az MLSZ ajánlásáról

A Fradi Zónában szóba került a hazai futballközvéleményt jelenleg leginkább foglalkoztató kérdés, a Magyar Labdarúgó-szövetség hazai játékosok szerepeltetését előtérbe helyező, májusban elfogadott új ajánlása is. Kubatov Gábor hangsúlyozta: bár tervezik követni az új irányt, hogy öt magyar, köztük egy fiatal játékos is legyen a pályán, a Ferencváros időközben még letérhet erről az útról.

– Egy szándéknyilatkozatot fogadtunk el, ám egy csomó dolog kidolgozatlan benne.

– Engem nagyon zavar, hogy miközben általam nagyra becsült emberek vezetik a magyar sportot és a magyar futballt, mi pedig nyertünk tíz év alatt nyolc bajnokságot, meg sem kérdeztek minket arról, hogy ennek milyen gazdasági hatásai vannak vagy az átigazolásokra milyen hatásai lehetnek – mondta a témával kapcsolatban Kubatov. A klubvezető kiemelte: sok a bizonytalanság, s nem biztos, hogy a Ferencvárosnak jó üzlet, ha teljesíti az MLSZ előírásait, ennek megfelelően a klub, habár felkészült a megfelelő számú magyar játékos szerepeltetésére, nem biztos, hogy végül követi a szövetségi iránymutatást.

Varga Barnabás (csíkos mezben) mellett további magyarokra lesz szüksége az FTC-nek, ha tartani szeretné a szövetség ajánlását (Fotó: Mirkó István)

Kubatov céljai között az FTC BL-menetelése

A vodcast második felében Kubatov Gábor beszélt a Ferencváros sajtóval és szurkolókkal való viszonyáról is, valamint megfogalmazta céljait a következő, 2025/2026-os kiírásra. Az FTC labdarúgócsapata a Bajnokok Ligája-selejtező 2. fordulójában kezdi meg a szezont július 22-én vagy 23-án, ellenfelét június 18-án sorsolják ki.

– Minden kell. Fradisták vagyunk, a Bajnokok Ligájában akarunk játszani, az alapszakaszból is továbbjutni. Meg akarjuk nyerni a bajnokságot és a kupát is végre. Meg akarjuk verni a Paksot és a Puskás Akadémiát minden meccsen. Ezek szerintem alap célkitűzések egy fradistának

– mondta Kubatov Gábor.