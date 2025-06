A kihagyott tizenegyes a spanyol klasszis visszavonulásához vezethet

Martin Zubimendi és Mikel Oyarzabal góljaival az Európa-bajnok spanyol válogatott kétszer is vezetést szerzett vasárnap az NL-döntőn, de Portugáliának mindkét alkalommal volt válasza, először Nuno Mendes, majd nem más, mint Cristiano Ronaldo egyenlített. A rendes játékidő ezzel 2-2-re végződött, a hosszabbítás ideje alatt nem született több gól, jött a büntetőpárbaj. A luzitánoktól senki sem hibázott, a címvédőtől pedig csak egy játékos, éppen a csapatkapitány, Álvaro Morata.

Csalódással ért véget Álvaro Morata és a spanyolok estéje a Nemzetek Ligájában. Fotó: AFP/DPA/Sven Hoppe

A Galatasaray támadóját a 111. percben küldte pályára Luis de la Fuente, akinek ekkor már a tizenegyespárbaj lebegett a szeme előtt. Abban reménykedhetett a szövetségi kapitány, hogy Morata főszereplő lesz – de nem így.

Morata jobb alsóba tartó lövését védte Diogo Costa, és mivel utána Rúben Neves értékesítette a maga büntetőjét, a címvédő kikapott, és Portugália lett a Nemzetek Ligája új királya.

De La Fuente bízik Moratában

Amikor 2023-ban De La Fuente vette át a spanyol válogatott irányítását, azonnal kinevezte Moratát csapatkapitánynak, és továbbra is kulcsjátékosnak tartja őt a La Rojában, noha alig-alig ad neki játéklehetőséget. De a vasárnapi események után is megerősítette, a 32 éves futballista felé továbbra is él a bizalom.

– Ő egy vezér, és rendkívül fontos tagja a válogatottnak attól függetlenül, hogy éppen mennyit játszik. Ő a legjobb vezér. Még van mit adnia a futballnak, és fontos pillanatok várnak rá a spanyol válogatottal. Sokat tesz hozzá a sikerhez a háttérben, még ha nincs is a figyelem középpontjában. Ennek nagy jelentősége van a szememben – húzta alá a szövetségi kapitány.

Morata elköszönhet a spanyol válogatottól

A válogatott ugyanakkor hamarosan elveszítheti a vezérét, legalábbis van esély arra, hogy a spanyolok számára szeptemberben kezdődő vb-selejtezőkön Morata már nem lesz ott.

– Rosszul érzem magam a csapattársaim miatt, de ez az élet része. Köszönöm a szövetségi kapitányunk támogató szavait. Elrontottam a tizenegyesem, jobban kellett volna lőnöm, de már nem változtathatok rajta. Csalódottan távozom. Sírhatnékom volt, még ha aztán nem is jöttek ki a könnyeim – nyilatkozta Morata, aki ezután a jövőjére is kitért: – Hogy visszavonulok-e a válogatottból? Most csak arra gondolok, ami ma történt, de előfordulhat, hogy nem leszek itt már szeptemberben. Lamine fantasztikusan teljesített, sok örömet fog okozni még a spanyoloknak – dicsérte fiatal társát a 32 éves futballista.