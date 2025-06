Sír a magyar fociszurkoló, ha látja az ebek harmincadjára jutott egykori NB I-es csapatokat

Emlékszem, fiatalabb koromban, még kezdő rádiósként mennyit kérleltem Novotny Zoltánt, hogy a Haladás hazai meccseire osszon be. Nem érdekelt, hogy oda-vissza több mint hat órát ülök egy kocsiban, nem számított a messzeség, ott akartam lenni a Rohonci úton, ahol mindig sok néző űzte a szombathelyi csapatot. Az NB I-ben. NB III? Ez még viccnek is rossz lett volna a vasi székhelyen.

Rég volt, szép volt, igaz volt: amikor Király Gábor védte a Haladás kapuját az NB III szóba sem jöhetett. De az sem, hogy egy csapat jogtalanul birtokolja a Haladás nevét. Fotó: AFP/Attila Kisbenedek

NB III: A „Haladásnak” most ez is sok volt

Az ISA Haladás most elbukta az osztályozót, de ez a Haladás nem az a Haladás. Ugyanis ez az ISA Haladás, amely az Illés Béla Akadémia csapata, s amely a Haladás nevet is jogtalanul birtokolja. A sors furcsa fintoraként az NB III-as tagságért vívott területi osztályozón a szombathelyieket azzal a Dunaújvárossal sorsolták össze, amely egykoron az NB I-ben is bajnok volt. Hogy mi lesz ezek után a Haladás sorsa? És a nevet jogtalanul használó „Haladás” sorsa? Senki sem tudja megmondani.

A Rapid sport mostani adásában erről a képtelen helyzetről is szó esett.