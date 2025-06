Kerkez érkezése a Liverpool-legenda távozásához vezethet? Megszólalt az érintett

A skót védő Kerkez Milosról

Amikor Kerkez lehetséges érkezéséről kérdezték, Robertson így felelt: – A nagy kluboknál mindig lesz mozgolódás, ez kell az előrelépéshez. Láthatják, hogy a riválisaink, például a Manchester City nagyon aktív az átigazolási időszakok kezdetén. Tudom, hogy mi eddig csak Jeremie Frimpong leigazolását véglegesítettük, de a hírek alapján közel járunk egy-két játékos megvásárlásához. A csúcson vagyunk, megnyertük a bajnokságot, fontos, hogy a klub megtalálja a módját a további fejlődésnek.

Úgy látják, hogy egyes posztokon újítani kellene, a lehetséges érkezők fiatalok és sokra hivatottak.

Ha egy, a Liverpoolhoz hasonló topcsapat játékosa vagy, készen állsz a kihívásokra, számítasz arra, hogy versenyezned kell a helyedért. Ebben nekem is és másoknak is része volt már. Azt akarom, hogy ambiciózus legyen a klub, és az is. Meglátjuk, hogy mi miként illünk bele a tervekbe. Ha elégedettek vagyunk az új szerepünkkel, akkor maradunk, ha pedig nem, akkor biztos lesz néhány távozó. De ilyen a futball, és a világ egyik legjobb klubjáról van szó, úgyhogy természetes a körforgás.

Robertson Florian Wirtzről

Míg Robertson Kerkezt nem említette név szerint, a másik várható érkezőről, Florian Wirtzről áradozott: – Remekelt ellenünk (Skócia a magyarok mellett a németekkel is összecsapott a 2024-es Eb csoportkörében – a szerk.). Emlékszem arra a meccsre, rendkívül nehéz volt a számunkra. Florian nagyszerű volt, sok problémát okozott nekünk.

Nem láttam őt túl sokat játszani, de ellenfélként már összefutottunk a pályán, és már ennyiből láttam, hogy fantasztikus futballista lesz belőle

– dicsérte a német középpályást a balhátvéd. – Persze én is láttam a pletykákat, nem lehet kikerülni ezeket. Ha létrejön a transzfer, ő remek adalék lehet a tehetségekkel teli csapatunkhoz.

A skótok klasszisa hozzátette, szükségük van az erősítésre, mert vadászból prédává vált a Liverpool: – Bajnokként meg kell küzdened az extra nyomással. Néhány játékos, aki már régóta itt van, megtapasztalta ezt, viszont ez többeknek új dolog. Nem tudom, hogy a fogadóirodák mire számítanak, de most biztosan inkább az esélyesek közé sorolnak majd, mint tavaly. Az akkor kapóra is jött nekünk, jól kezdtünk, és mire mások elkezdtek komolyan venni minket, addigra már nagy volt az előnyünk. Ez tökéletes volt így, de most már vannak elvárások velünk szemben. Rajtunk múlik, hogy megbirkózunk-e a nyomással.