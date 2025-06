Saldanha elárulta, hova távozna szívesen Magyarországról, ahol nehezen illeszkedett be

Matheus Saldanha az első NB I-es szezonjában bajnoki címet nyert a Fradival. A 25 éves brazil támadó az idényben 38 mérkőzésen 14 gólt szerzett, emellett pedig három gólpasszt is jegyzett. Matheus Saldanha azonban az NB I tavaszi szezonjában csupán négy gólt lőtt, Varga Barnabás és a bombaformában futballozó Alekszandar Pesics mellett nem tudta tartósítani a helyét a kezdőcsapatban, ám ha pályán volt, rendre hasznosan futballozott. A támadó már a Magyar Kupa-döntő után hazautazott Brazíliába, ahol jelenleg is nyaral. A szerb Partizantól igazolt csatár a vakációja alatt a Ge.globo.com-nak adott interjút, amelyben többek között elárulta, Szerbiában miért ment neki jobban a beilleszkedés, mint Magyarországon, az FTC-nél.

Az FTC játékosa, Matheus Saldanha elárulta, hogy Szerbiában jobban ment neki a beilleszkedés, mint Magyarországon Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Saldanha nehezen bírta a hideget

A dél-amerikai játékos szerint a magyar nyelvet sokkal nehezebb megtanulni, és Szerbiában több brazil volt a mindennapi életben, akik segítették őt és tanították szerbül.

Szerbiában a mindennapok egy kicsit könnyebbek voltak. És persze a hideg, ahhoz nehéz alkalmazkodni. Használok melegítő krémeket, bekenem a lábam, a kezem, kesztyűt viselek, mindent, hogy megpróbáljak felmelegedni.

Viszont hála Istennek, a dolgok jól alakultak, bajnokok lettünk, gólokat lőttem, segítettem a csapattársaimat, ami a legfontosabb – mondta el a 25 éves csatár. Saldanha a Szerbiában töltött időszakáról elmondta, különleges volt számára, mivel otthon érezte magát az országban.

– Egy év alatt rendkívüli dolgokat éltem át, sikerült interjút adnom a nyelvükön, ami egy brazil számára nagyon különleges, főleg feketeként. Ha nem vagy kiemelkedő figura, akkor előítéletekkel szembesülsz, ami még mindig létezik. Szóval számomra ez olyan korlát volt, amit sikerült áttörnöm. Sikerült elvinnem a családtagjaimat, hogy megnézzék a Dinamo Kijev elleni BL-selejtezőt. Egyedülálló pillanat volt számomra, olyasmi, amiről gyerekkorom óta álmodtam – tette hozzá a zöld-fehérek játékosa.

Saldanha álma Spanyolország

Saldanha arról is beszélt, hogy a téli átigazolási időszakban több csapattal is hírbe hozták, emellett azt is elárulta, hogy az álma válna valóra, ha egyszer Spanyolországban futballozhatna.

Saldanha nagy álma, hogy Spanyolországban futballozon Fotó: MTI/Vajda János

Voltak pletykák a télen, de ma már nem gondolkodom a Brazíliába való visszatérésen. Még egy kicsit Európában szeretnék maradni, meglátjuk, sikerül-e megvalósítani az álmaimat, hogy eljussak Spanyolországba.

Nagyon vágyom arra, hogy a spanyol bajnokságban játsszak, de még nem gondolkozom konkrét klubban – árulta el a Fradi támadója, aki hozzátette, hogy ott könnyebben beilleszkedne a nyelv és a technikásabb foci miatt is.

– Ha ez nem történik meg, akkor biztosan visszatérek Brazíliába, hogy közel legyek a barátaimhoz, a családomhoz, a hideg nélkül. Ez az a hely, ahol mindenki jól érzi magát – fogalmazott a támadó, akinek még két év van hátra a ferencvárosi szerződéséből.

Saldanha kikapcsolódni ment haza

A brazil csatár az interjú végén elárulta, hogy Magyarországon egy személyi edzővel él, aki folyamatosan vele van és az edzések mellett az étkezéseit is megszervezi. Brazíliában viszont más a helyzet.

– Amikor Magyarországon vagyok, tudom, hogy nagyon megterhelő, hogy 24 órában a focin jár az eszem. Amikor idejövök, kikapcsolok, mindig a barátaimmal vagyok. Grillezünk, focizok, elmegyünk a klubokba. Mindig próbálok elérhető lenni, mert tudom, hogy ez a pillanat hamar elszáll – mondta Saldanha, aki szeptemberben a Puskás Akadémia ellen mesterhármast szerzett.