Sokkoló bejelentést tett a Veszprém a bajnoki cím megnyerése után

A Veszprém 2025/2026-os játékoskerete kapcsán több változásról már eddig is adott hírt a klub, de az idény végén további távozókról és érkezőkről is beszámolt hivatalos közleményben.

Szergej Koszorotov is távozik a Veszprémtől (Fotó: handballveszprem.hu)

„A korábbiakban bejelentett távozó játékosaink (Palasics Kristóf, Agustín Casado, Nikola Grahovac, Mikita Vailupau, Aron Pálmarsson) mellett két év után távozik klubunktól az olimpiai, világ- és Európa-bajnok francia beállónk, Ludovic Fabregas, akit minden csapat a soraiban szeretne tudni. Szerettük volna, ha a játékos az elkövetkező években is a One Veszprém együttesét erősíti, viszont amikor az új veszprémi klubvezetés 2024 nyarán munkához látott, már nem volt semmilyen lehetősége a hosszabbítással kapcsolatos tárgyalásokra. A játékos trófeákkal távozik Veszprémből, hiszen a két magyar bajnoki cím és a kupaarany mellett a történelmi klubvilágbajnoki győzelemnek is aktív részese volt” – olvasható a Veszprém hivatalos oldalán.

Nyáron elhagyja Veszprémet az orosz balátlövő, Szergej Koszorotov is, aki 2023-ban érkezett a klubhoz, azóta két magyar bajnoki címet és egy kupát nyert. Az ő esetében a magyar csapat nem élt a plusz egy éves szerződés-hosszabbítási opcióval, és a játékjogának értékesítése mellett döntött.

A friss magyar bajnok Veszprém több fiatal ideiglenes, illetve végleges távozásáról is beszámolt: Végh Bálint Gyöngyösön szerepel majd kölcsönben; Hoffmann Balázs elfogadta a Tatabánya KC ajánlatát; Lukács Péter a következő idényben is a norvég Elverumot erősíti kölcsönben; míg Nagy Benedek jelenlegi csapatánál (Balingen-Weilstetten) marad, akárcsak az elmúlt szezont a NEKA NB I-es együttesénél töltő Mikler Krisztián, aki még egy szezont játszik kölcsönben Balatonbogláron.

A Veszprém érkezőket is bejelentett

A klubvezetés a szakmai stábbal együttműködve a keret megerősítésén is sokat dolgozik. Az eddig bejelentett játékosok (Thiagus Petrus, a világ egyik legjobb védőjátékosa; a balátlövő Ahmed Hesam, az egyiptomi válogatott fiatal alapembere; Yanis Lenne, a francia válogatott első számú jobbszélsője; és a már a magyar felnőttválogatottban is bemutatkozott 20 éves balszélső Molnár Robin) mellett két évre érkezik Veszprémbe a közel 300-szoros egyiptomi válogatott balátlövő Ali Zein. A játékos az elmúlt években a Dinamo Bucurestiben már dolgozott együtt Xavier Pascual vezetőedzővel, így jól ismeri a spanyol szakember játékrendszerét, és a lehető leggyorsabban tud alkalmazkodni hozzá. Ugyancsak érkezik a bakonyiakhoz honfitársa, Ahmed Adel, aki az al-Ahliból igazol Veszprémbe. Az egyiptomi válogatott beálló egy plusz egy évre kötelezte el magát a klubhoz.

A Veszprém két játékosa hosszabbításáról is beszámolt: a francia-szerb beálló, Dragan Pesmalbek 2029-ig kötelezte el magát, míg a súlyos sérülésből hamarosan visszatérő egyiptomi balátlövő, Jehia Elderaa szintén 2029-ig hosszabbította meg a szerződését.

A klubvezetés továbbra is dolgozik a játékoskeret megerősítésén, a 2025–2026-os szezonra a felkészülést az új kerettel a tervek szerint 2025. augusztus 4-én kezdik meg, a következő időszakról júliusban adnak tájékoztatást.