Ha a boldogságot már nem is, de az anyagi jólétet biztosította a családjának Diogo Jota

A Liverpool vezetése úgy döntött, hogy az özvegyet és a három kisgyermeket támogatják, a Record megírta, hogy a klub Diogo Jota 2027-ig érvényes szerződésének járadékát – a heti 140 ezer fontot, összesen 14,5 millió font – továbbra is fizetik, ezentúl a családjának.

A 28 éves portugál az üzleti életben is sikeres volt

Azt természetesen senki sem tudja a családtagokon kívül, hogy Jota és felesége a futballal keresett körülbelül 34,5 millió fontból mennyit költött. Egy biztos, 2022 májusában vásárolták meg álmaik otthonát: egy öt hálószobás, négy fürdőszobás, Liverpool északi részén, Blundellsands előkelő külvárosában található házat, amelyért a nyilvánosan elérhető földhivatali dokumentumok szerint Jota és felesége 2 125 000 fontot fizetett ki.

A fiatalon elhunyt labdarúgó az üzleti életben is sikeres volt, több céget is alapított. 2023 februárjában létrehozott egy Minute J Ltd. nevű képalkotási jogokkal foglalkozó céget, hogy futballbevételeinek egy részét fektesse be. A 2024 decemberében benyújtott első beszámolók a vállalat első 12 hónapját fedik le, és azt mutatják, hogy a vállalat 186 754 fontot keresett. Jotának jövedelmező szerződései voltak a Nike-val és az EA Sportsszal is, amelyek becslések szerint évi 3,3 millió fontot hoztak számára, és megalapította saját e-sport csapatát, Luna Galaxyt, amely szintén sikeresnek minősült.